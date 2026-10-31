新华网 2026-10-31 11:12:59

近万名日本民众30日晚在东京国会议事堂正门前举行集会，抗议高市政府谋求调整核政策等扩军动向。

10月30日，在日本东京国会议事堂正门前，日本民众手持标语举行集会。新华社记者 贾浩成 摄

近期，高市政府在核政策方面动作频频。继防卫大臣小泉进次郎多次公开表示在讨论引进核潜艇问题时“不排除任何选项”后，首相高市早苗本月又在国会表示，将就自卫队引进核潜艇展开“具体且现实的讨论”。此外，还有日媒报道称，高市政府或在年底修订“安保三文件”时，调整其中有关“无核三原则”的政策表述。

10月30日，在日本东京国会议事堂正门前，日本民众手持标语举行集会。新华社记者 贾浩成 摄

当晚的抗议活动聚焦上述一系列动向。现场多名演讲者指出，高市政府不断推进军事化，加剧与周边国家的紧张关系，令其他国家“感到强烈的危机感”。

10月30日，在日本东京国会议事堂正门前，日本民众手持标语举行集会。新华社记者 贾浩成 摄

抗议者吉川在接受记者采访时说：“日本现在确实有一种不断增强军事力量的趋势。这些做法太过头了。”他认为，如果军事力量的发展已经明显超出自卫所需要的范围，甚至达到会挑衅其他国家的程度，这“极不正常”。

10月30日，在日本东京国会议事堂正门前，日本民众手持标语举行集会。新华社记者 贾浩成 摄

另一名抗议者红林美鹤对记者表示，当前日本深受石油危机影响，各种商品价格面临上涨压力。随着冬季临近，取暖需求增加，电费也不断上涨，普通民众的工资却没有增长。她说，在民众生活负担不断加重的情况下，日本政府却想让核武器进入日本，还试图修改宪法，让日本重新成为一个能够发动战争的国家，“这些事绝对不能被容许”。

来 源：新华网

原标题： 日本民众抗议高市政府谋求调整核政策

记者：李子越 杨智翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com