新华网 2026-10-31 11:14:56

记者30日从商务部获悉，中瑞自贸协定升级议定书当天在京签署。

根据升级议定书，中瑞双方将在原自贸协定基础上，共同作出货物、服务、投资高水平开放承诺，并进一步升级原产地、贸易便利化、技术性贸易壁垒、数字贸易、竞争、贸易与可持续发展等领域规则。中瑞自贸协定的成功升级，将进一步深化中瑞经贸合作，为双边贸易投资自由化便利化提供更坚实的制度保障，展现了双方在当前充满不确定性的国际环境下，支持自由贸易、开放合作和基于规则的多边贸易体制的鲜明立场。

商务部国际司负责人介绍，瑞士是中国在欧洲第七大贸易伙伴，中国是瑞士在亚洲最大贸易伙伴。2025年，双边贸易额达490.4亿美元。签署议定书有利于进一步扩大市场准入和促进双向投资，释放双边贸易投资更大合作潜力，为两国企业和人民带来更多创新机遇和发展红利，同时对各国携手应对国际经贸挑战具有重要示范意义。

中瑞两国于2013年签署自贸协定，2014年7月协定生效实施。2024年9月，双方启动自贸协定升级谈判。历经五轮谈判，双方于2026年8月宣布完成谈判。升级议定书签署后，双方将分别履行各自国内法律审批程序，共同推动升级议定书早日生效实施，让两国企业和人民尽早受益。

来 源：新华网

原标题： 中国与瑞士签署自贸协定升级议定书

记者：谢希瑶、王聿昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com