直面侵华历史罪责——一个日本民间代表团的呼声

新华网 2026-11-01 10:59:00

由日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景率领的日本民间代表团，日前来到哈尔滨，赴731部队罪证陈列馆及旧址实地参访，并与中方专家学者座谈。

深秋的哈尔滨，寒意袭人。位于哈尔滨市平房区的侵华日军第七三一部队（简称731部队）罪证陈列馆内，一行来自日本的访华代表团成员神情凝重，久久驻足。

由日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景率领的日本民间代表团，日前来到哈尔滨，赴731部队罪证陈列馆及旧址实地参访，并与中方专家学者座谈。在日本右翼政客大搞历史修正主义、频频发表歪曲侵略历史谬论的当下，这支日本民间和平力量跨海而来，发出正视历史、反思罪责的真诚呼声。

10月28日，由日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景率领的日本民间代表团成员在侵华日军第七三一部队旧址参观。新华社记者 何山 摄

直面铁证

“村山谈话”是1995年时任日本首相村山富市发表、承认日本殖民侵略、向受害国道歉的标志性官方表态。2013年，鉴于日本右翼不断淡化、否定“村山谈话”，日本学者、记者、律师、市民活动家等在东京成立“继承和发展村山谈话会”，成为日本国内坚持反省侵略历史的进步力量。

10月28日，代表团一行在讲解人员的带领下，实地参观731部队罪证陈列馆，探访731部队本部大楼、四方楼遗址、地下实验室及动物饲养区等核心旧址。

10月28日，由日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景率领的日本民间代表团成员在侵华日军第七三一部队旧址内的“谢罪与不战和平之碑”前驻足。新华社记者 何山 摄

“亲身踏入这片历史现场，感到更加震撼。”随团参访的日本资深媒体人金平茂纪感慨。早在1985年，他曾以记者身份首次探访这处旧址，并在日本电视台做过关于731部队的专题报道。

时隔41年重访，看到展厅里整齐陈列的“特别移送”档案、人体实验报告，以及馆方历经多年跨国取证搜集回来的解密史料，金平茂纪坦言：“当年，这里残存的墙、散落的注射器曾给我很大冲击，而如今系统化的罪证与真实的遗址结合，让真相更加沉重。”

10月28日，由日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景率领的日本民间代表团成员在侵华日军第七三一部队罪证陈列馆内参观。新华社记者 杨思琪 摄

首次亲临现场的日本一桥大学教授福富满久，在参观后久久不能平静。他直言，亲眼看到这些场景，感受到“莫大的羞耻与沉痛”。他在留言簿前站了一会儿，提笔写下“归马放牛”四个字，顿了顿，又添上“中日一衣带水”。他说，这源自中国的古话，也是他心里最朴素的愿望。

参观结束后，代表团向位于731部队旧址的“谢罪与不战和平之碑”鞠躬，献上鲜花。

10月28日，由日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景率领的日本民间代表团成员在侵华日军第七三一部队本部大楼内参观。新华社记者 杨思琪 摄

团长藤田高景说：“看了人体实验展区，日军曾对活生生的人注射细菌、加以杀害，这种行径只能用‘恶魔’二字形容，令人不由得浑身战栗。我一直在思索，日本军队当年为什么会做出这种恶魔般的残暴行径。作为一名日本人，我发自内心地向遇难的中国民众致歉、谢罪。”

痛斥逆流

在中日民间历史反省座谈会上，代表团一行与来自731部队罪证陈列馆的专家学者展开对话。

藤田高景在发言中严厉批判了日本国内近年来愈演愈烈的历史修正主义与右翼逆流。他说，去年以来，日本政坛部分右翼政客公然发表荒唐无知的涉台言论，妄图煽动地区冲突；甚至公开叫嚣当年的侵略战争是“自卫战争”“正义战争”，鼓吹参拜靖国神社理所应当，企图否定东京审判，令人愤慨。

“日本政府到今天都不肯正式承认、不肯公开道歉，跟遗弃化学武器拖了几十年不及时销毁是一个道理——从根上就不想认这笔战争账。”藤田高景说。

代表团成员认为，战后日本右翼势力蓄意淡化侵略历史，修改教科书、在大众文化中“夹带私货”，致使日本年轻一代对近代侵华历史的认知严重不足。这种由国家权力驱动的历史抹杀，正是当前日本社会右翼思潮泛滥的温床。

10月28日，由日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景率领的日本民间代表团成员在侵华日军第七三一部队旧址参观。新华社记者 杨思琪 摄

“历史的歪曲，百害而无一利。它不仅从根基上伤害了中日友好，更伤害了日本人自身的尊严。”藤田高景说，日本人的尊严绝不在于粉饰历史、掩盖过错，真正的勇气是直面历史、批判过往、绝不回避。

坚守正义

尽管面临日本国内右翼势力的长期打压，但中日民间有识之士始终没有中断守护历史真相的努力。

来自731部队罪证陈列馆的专家金成民等作为中方代表，详细介绍了陈列馆建馆41年来，在遗址保护、跨国取证、学术研究、海内外观众接待等方面取得的成果。他说，长期以来，中日两国学者、媒体、律师及民间团体之间的民间交流，是搭建两国理性沟通与历史共情的桥梁。

长期致力于追究战争责任的日本律师长谷川直彦发言说，日本对中国犯下了南京大屠杀、731部队人体实验、重庆大轰炸等史册难容的罪恶。他认为必须向日本政府追讨三项底线要求：真诚谢罪、合理赔偿、落实防止悲剧重演的历史教育。

座谈会结束后，金成民将2007年村山富市访华时留下的承载历史反思的手写信物影印件捐赠给日本“继承和发展村山谈话会”，上面写着“要以历史为鉴，开拓日中和平友好的未来”。

“犯下滔天罪行的战争责任人，战后却在社会上安然度日，这是绝对无法接受的正义之失。”藤田高景最后表示，“村山谈话”以史为鉴、面向未来的嘱托，是他们坚守的灯塔。代表团一行将继续在日本国内推动战争责任追究，驳斥历史虚无主义，让中日友好这一两国和平繁荣的唯一正确道路坚定延续下去。

来 源：新华网

原标题： 直面侵华历史罪责——一个日本民间代表团的呼声

记者 杨思琪、何山

本文转自：温州新闻网 66wz.com