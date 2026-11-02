温州晚报 2026-11-02 08:16:00

10月29日，在2026浙江省报业传媒创新发展交流会上，温州市城发集团向商家、媒体和各类合作伙伴发出“合伙人”邀约：以千万客流为底，以可持续运营为纲，共同把温州园博园的“后园博时代”做成一座城市的长期文旅生意。

温州网讯 第十五届中国国际园林博览会落幕三个多月，温州园博园的热度仍在攀升。闭幕后两个多月净增180万人次，开园至今，累计客流已突破1073万人次。亮眼的数据背后，是温州园博园从“一次性盛会场地”向浙南文旅的“现象级地标”加速转身。

10月29日，在2026浙江省报业传媒创新发展交流会上，温州市城发集团向商家、媒体和各类合作伙伴发出“合伙人”邀约：以千万客流为底，以可持续运营为纲，共同把温州园博园的“后园博时代”做成一座城市的长期文旅生意。

这张邀约的底牌并不单薄。温州园博园背倚仙门山、环抱仙湖，山水林田湖相依；距高铁温州南站仅约800米，机场和市中心均在30分钟交通圈内，天然具备承接长三角、浙闽赣客流的区位优势。更重要的是贯穿空间、内容与管理的巧思。温州园博园没有停留在“看展”层面，而是围绕“四季常新大花园、文韵深厚大观园、全龄友好大乐园”持续迭代场景，持续引流：自建苗圃实现花卉自育自繁，构建“一园一花、一季一景”动态花景体系，34个城市展园引入非遗、展览、文创等业态；国风互动、古风夜游、微短剧取景地让园区“越夜越精彩”，研学、新潮运动、婚庆、康养等业态则覆盖不同人群。

客流结构的变化同样说明问题。清晨环湖步道的周边居民、周末来研学的亲子家庭、专程打卡的市外游客，正在成为温州园博园的日常风景。如何让“流量”变成“留量”？温州园博园给出的答案是把商机做实，让商户有奔头。

推介会上，市城发集团提出打造“园博青创特色小镇”，推动商户“拎包入驻、安心经营、稳定盈利”。“园博工坊”已引入90多家文创、餐饮、休闲商户，布局平价餐饮、本土小吃、亲子娱乐等引流业态；依托在建高端酒店和院落团建空间，承接大型团建、婚宴、会议等业务。特色餐饮、文创零售、研学教育、婚庆服务、体育运动、康养休闲等业态，都可在这里找到落位空间。

“全年活动不断档”是另一张“王牌”。园区将围绕秋假、元旦、春节等节点策划差异化主题活动，联动官方全媒体矩阵与自媒体达人实现精准曝光；同时开发全域旅游产品，培育以专业导游为核心的套餐式游玩业态，搭建园区外卖配送系统，破解面积大、点位散的服务痛点。园区还将建立商户信用红黑榜，严控价格虚高和短期逐利行为，让游客放心消费，也让商户踏实创收。

面对千万级客流，商家关心“怎么把人引进来”，园区更需要“把故事讲出去”。为此，温州园博园向媒体发出深度共创邀请：欢迎媒体实地采风，联合策划研学营、摄影季、短视频大赛等活动，构建“媒体策划+园区落地+商户创收”的闭环，把传播力转化为可持续的生产力。

后园博时代更考验长期运营能力。以合伙人机制为纽带，把千万客流转化为稳定消费、活跃业态和城市品牌，温州园博园期待与更多志同道合者同行，共同答好这份“永不落幕”的园博答卷。

来 源：温州晚报

原标题： 从“一次性盛会场地”向浙南文旅“现象级地标”转身

温州园博园向全国发出“合伙人”邀约

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com