把数据高速公路修到家门口 智慧温州越来越有“数”

温州日报 2026-11-02 08:32:21

日前落幕的2026“数据要素×”全国大赛上，温州市工业与能源集团旗下温州数据集团牵头打造的“重要功能节点多技术路线一体化融合应用”项目，斩获数据基础设施赛道全国奖项，成为本届赛事该赛道浙江唯一获奖项目。这个参赛项目打开了温州城市数据底座撑起的“智慧”新图景，也为全国数据基础设施建设输出了温州经验。

温州网讯 日前落幕的2026“数据要素×”全国大赛上，温州市工业与能源集团旗下温州数据集团牵头打造的“重要功能节点多技术路线一体化融合应用”项目，斩获数据基础设施赛道全国奖项，成为本届赛事该赛道浙江唯一获奖项目。

这个参赛项目打开了温州城市数据底座撑起的“智慧”新图景，也为全国数据基础设施建设输出了温州经验。

数据高速公路

“一路绿灯”通往全国

“此次参赛，温州拿出来的不是纸面方案，而是已经跑通民生、产业数十个场景的实践样本。”温州数据集团相关负责人告诉记者，作为全国唯一全面承接数场、可信数据空间、隐私保护计算、区块链、数据元件、数联网等6项国家数据基础设施建设（先行先试）任务的城市，温州通过这个项目将分散的技术路线融合为统一底座，形成互联互通、安全可控、兼容复用的综合支撑方案。

数据基础设施犹如数据时代的高速公路网——路修好了，数据才能跑起来、流起来、用起来。早在2024年底，国家启动数据基础设施技术路线先行先试试点，全国多地在同一起跑线上争先探索。

温州为何能脱颖而出？先看一组数据：中国（温州）数安港已聚集1200多家生态企业，上架数据产品超750个，落地17个国家级试点。在城市数据空间的另一头，温州打通了市县两级481个部门的业务系统，归集公共数据超1300亿条，构建起覆盖千万级人口的基础信息库。

走出机房，步入城市街头，川流不息、人来人往，每一帧画面都能让人真切感知数据带来的改变。

早高峰的机场大道汤家桥转盘，车流滚滚。市民驾车匀速前行，接连驶过一串绿灯，一路畅行直达瓯海大道口。这不是巧合。仔细观察便能发现，信号灯没有机械固定时长，而是跟随实时车流量动态切换。“以前早高峰这段路经常要等三四个红灯，现在稳住车速，就能体验‘绿波通行’。”市民林维希对“一路绿灯”赞不绝口。

这套数智绿波方案的背后，正是温州数据基础设施在默默“指挥”。交通动态数据汇入可信数据空间，在不调取原始个体信息的前提下完成运算调优。“老百姓看到的是红绿灯的变化，其背后是一整套数据安全流通体系。”负责人介绍，如今，全国各地接入节点的拓扑图，泉州、石河子、金华等省内外城市节点清晰罗列。温州这套枢纽底座，为外地城市提供通往全国的数据通路，实现“一路绿灯”。

“盆景”连成“风景”

数据红利落入百姓日常

“高速公路网”建了，怎么“通”起来？

一套“制度+技术+司法”三位一体的闭环机制，让政府敢把数据拿出来，企业敢把数据用起来。

数据不是锁在机房的数字，而是渗透在市民生活的方方面面。记者走访温州一家商业银行信贷业务网点，过去柜台最常见的，就是市民抱着一沓纸质证明材料办理贷款业务。社保、公积金、收入证明，缺一样就要多跑一趟。如今，依托“信贷数据宝”，市民在手机上完成个人授权，合规加工后的公共数据产品直达银行，无需纸质材料，线上即可完成授信预审。

这样的变化还在医疗圈上演。温州基于可信数据空间，归集了全市307家医疗机构的影像数据，覆盖4000万人、医疗影像10PB。跨院就诊不用重复拍片，患者检查费用降低幅度超60%；个人授权后，保险理赔核验从过去的十几天压缩到2天至5天。在“AI辅助诊疗”场景中，脱敏后的病历、影像经专业医生标注形成高质量数据集，喂给大模型训练，已能实现自动生成病历、辅助医生读片。

相亲最怕遇上婚骗、婚托。点开“青春有约”公益婚恋小程序后台，记者看到，平台接入数据核验能力，在合规边界内对用户身份、婚姻状态开展核验，为交友人群筑起一道数字防火墙。这些原本散落在工作生活不同场景的“盆景”，陆续连成一道云端“风景”。据温州数据集团介绍，上线一年多来，浙江区域功能节点已注册流通利用主体1900多家，支撑数据流通利用16万次,安全落地医疗、金融、交通、民生等30余个应用场景。

数据要素“乘数效应”

从服务民生到反哺产业

更多面向实体经济的数据创新正在云端酝酿。鞋服、电气、泵阀、汽摩配，温州传统产业面临数字化转型，缺的恰是数据。

“AI创新联合体”正是眼下探索的课题。针对泵阀、汽摩配等特色产业，温州正尝试推动社会数据合规共享。“我们不强制企业交出核心机密，而是探索一条多方共建、合规共享的新路。”负责人向记者介绍了初步规划方案：由行业龙头联合组建联合体，在安全域内完成工业图纸、质检样本的归集标注，实现AI图纸生成、AI视觉质检，让老师傅几十年的车间工艺经验沉淀为可用数据，帮助机器“看图说话”。

从街头到车间，从产品工艺到生活体验，数据版图无限延伸，数据要素“乘数效应”无限放大。如今，保险快赔、信贷数据宝这些在温州打磨成熟的场景，已经复制输出到甘肃、贵州；整套平台运营机制、合规评审流程，也被阿克苏等城市借鉴。依托“百城行动”对外交流机制，一批批外地城市团队专程来温实地观摩，学习数据基础设施建设运营经验。

“数据要素领域是全新课题，没有现成标准答案，需要一地一策去闯去试。”采访中，负责人感慨道，未来，应用场景继续做加法，安全持续加码。一边继续补齐气象、海洋等领域场景短板，一边联动“词元天下”模型超市，为AI智能体开发提供数据、算力、加工全链条底座支撑，助力温州人工智能之城建设。

来 源：温州日报

原标题： 把数据高速公路修到家门口 智慧温州越来越有“数”

记者 缪小霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com