温州都市报 2026-11-02 08:32:16

温州市府东路过江通道工程迎来新进展。11月1日，记者从建设单位市城发集团所属公建公司获悉，“强城号”盾构机在项目北岸施工现场顺利完成刀盘重要部件的分块拼装。“这一关键工序的顺利推进，将为盾构机整体调试及始发掘进奠定坚实基础。”建设单位项目负责人林余豆表示。

温州网讯 温州市府东路过江通道工程迎来新进展。11月1日，记者从建设单位市城发集团所属公建公司获悉，“强城号”盾构机在项目北岸施工现场顺利完成刀盘重要部件的分块拼装。“这一关键工序的顺利推进，将为盾构机整体调试及始发掘进奠定坚实基础。”建设单位项目负责人林余豆表示。

10月30日，在项目北岸施工现场，一幅宏大的工业拼装图景跃然眼前，7块总重量达600吨的刀盘组件有序摆放，一台巨型履带式起重机伸展红色钢铁长臂，在数十名建设者的紧密配合下，将组件依次精准吊起。伴随着阵阵轰鸣与指挥哨音，这些巨大的金属模块宛如“搭积木”般在空中平稳移动，最终精准落位，拼装成一个完整的“圆盘”。

“刀盘作为盾构机的‘牙齿’与‘开路先锋’，其组装精度直接关系到后续掘进的安全与效率。”林余豆表示，刀盘是盾构机最大单体部件，拼装过程中，最重要的是控制各分块组件的拼装精度，确保其处于同一水平面、保持整圆结构稳定，以保障刀盘整体运行的稳定性。为此，在组装过程中还需完成刀盘密封试压等校验工序，检验拼装与密封质量，为后续安全掘进、防范地层扰动和地表沉降奠定基础。由于刀盘最终将以竖直状态安装于盾构机前端，在完成试压等校验环节后，还需开展分块焊接、刀具安装等工序，预计工期约一个月。

与此同时，北岸盾构机车架段的施工也在同步推进。“它们是一个整体，可以将盾构机想象成一列‘地下列车’，刀盘位于前部是开路领航的‘火车头’，车架段则就是列车后方的‘后勤保障基地’，为盾构机后配套系统（动力、管片及物资保障设施）提供停放与作业空间。”林余豆介绍，北岸盾构车架段全长126.3米，共划分为5个施工节段，10月底已同步完成第三段顶板混凝土浇筑任务，浇筑总量达2400立方米。

据悉，府东路过江通道是浙江首例穿越锚地区域的隧道工程。隧道全长3065米，其中过瓯江段长1950米。针对复杂的地质条件，公建公司会同中铁三局、中铁装备等单位量身定制了“强城号”和“奋发号”两台“穿江利器”，采用“双线双机、同步同向”的施工方式，承担隧道掘进任务。

来 源：温州都市报

原标题： “强城号”盾构机进场组装 府东路过江通道建设迎来关键节点

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com