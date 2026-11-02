温州都市报 2026-11-02 08:35:55

北京时间11月1日凌晨，第四届夏季青年奥林匹克运动会开幕式在塞内加尔达喀尔启幕。当中国代表团入场时，五星红旗高高扬起，两名15岁小将并肩前行，担任旗手的是来自温州瑞安的武术运动员林益磊。

温州网讯 北京时间11月1日凌晨，第四届夏季青年奥林匹克运动会开幕式在塞内加尔达喀尔启幕。当中国代表团入场时，五星红旗高高扬起，两名15岁小将并肩前行，担任旗手的是来自温州瑞安的武术运动员林益磊。

本届达喀尔青奥会是奥林匹克赛事首次走进非洲。中国代表团一共121人，其中运动员66名，将参加21个大项角逐。能在这一时刻成为旗手，林益磊坦言既激动又荣幸：“能代表中国举旗入场，是做梦都不敢想的荣誉，我会把这份力量带到赛场。”

今年15岁的林益磊，是土生土长的瑞安少年。6岁那年，一次体校招生选拔，让他与武术结缘，从瑞安市业余体校到温州市体校，日复一日的基本功打磨，奠定扎实功底。2024年，林益磊入选浙江省武术队，开启专业运动员之路。赛场上的他锋芒尽显，先后拿下2025亚洲青少年武术锦标赛男子长拳B组冠军、2026世界青少年武术锦标赛男子青年组长拳冠军，在省第十八届运动会上拿下武术套路男子甲组刀棍全能金牌，是浙江武术冉冉升起的新星。

“益磊最大的特点就是能吃苦、心态稳。”温州武术队总教练邓晓峰介绍，为备战青奥会，林益磊已经在国家队封闭集训许久，整套长拳、刀棍套路反复打磨，不放过每一个腾空、落地细节。

开幕式落幕，属于林益磊的赛场之战即将开启。接下来，他将出战青奥会武术套路长拳项目。

来 源：温州都市报

原标题： 达喀尔青年奥林匹克运动会开幕 瑞安少年林益磊担任中国代表团旗手

记者 叶海鹏

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