温州商学院 2026-11-15 10:29:00

温州网讯 “跟着学长学姐走完九个站点，我第一次把选科和以后想做的事联系起来了。”10月31日，在温州商学院2026年生涯嘉年华现场，温州市第十四高级中学高一学生周同学举着盖满印章的手册说。当天，周同学与温州商学院大一新生一起完成全部体验，在真实的大学场景中提前“预演”未来。

温州商学院生涯嘉年华已连续举办四年。从新生开学第一课上的“集体玩游戏”，到邀请家长参与、开启家校共育，再到邀请高中生跨校参与，这场活动每年都在回答一个新问题。今年，活动从集中场馆延伸至学校“一站式”学生社区的九大育人场景，并再次邀请温州市第十四高级中学学生进校，与大一新生手持同一本手册、同走一条路线，把“选科—专业—职业”的认知链条衔接起来。

九个站点串成一条从认识自我到落地行动的路线：在心理中心，“自我探索站”通过“葡萄熟了”引导学生解读兴趣代码，先回答“我是谁”；在外教会客厅，“全球瞭望站”借助“环游世界”打开职业想象；在爱心教育馆、创业教育馆，“价值锚定站”把职业愿望拆解为价值观选项；在生涯规划与职业发展中心，“决策启航站”的学生先为十年后的自己设计名片，再倒推回大学四年的行动清单。其余站点分布在“一站式”学生社区综合管理服务中心、安全教育体验馆、众创空间、体育健康运动中心与劳动教育基地。一路走下来，新生在回答“我想成为谁”，高中生在思考“我现在该怎么选”。

“生涯启蒙不该等到学生踏进大学校门才开始，高中阶段就该有一次认真的启蒙，大学要做的，是让这份启蒙继续生长。”校生涯规划与职业发展中心主任陈小玲表示，将体验嵌入学生每天经过的场景，是为了让探索随时发生；邀请高中生走进校园，则是把生涯启蒙的起点前移。她介绍，推进“高中—大学”生涯教育一体化是今年着力最深的一条线：大学端的场景、工具与档案机制向中学段开放共享，帮助高中生在真实环境中提早建立自我认知、接受生涯启蒙。学生的兴趣代码、价值观排序等探索结果将汇总成生涯档案，由生涯规划师与辅导员联合解读，并依托书院长期跟踪，让高中的自我认识与大学的行动规划有效衔接。

该校党委委员、校长助理谢世民表示，四年迭代是为了不断回应新问题：“第一年解决‘能不能玩起来’，第二年解决‘家长能不能参与进来’，第三年解决‘高中和大学能不能衔接’。到第四年，要解决一个更根本的问题——生涯教育要从一场活动，变成学生成长环境中随时可用的资源。”他介绍，学校“一站式”学生社区以“1个核心枢纽、6大特色书院、9大育人场景”构建“169”协同育人矩阵。本次嘉年华把“生涯规划”这一赋能场景做实，既为“高中—大学”衔接提供可复制载体，也助力学生成长为兼具高价值感与强行动力的“超级个体”。

据悉，生涯嘉年华已连续四年作为温州商学院新生教育的重要载体，并逐步向中学段延伸。未来，学校将继续推动生涯教育常态化、场景化、个性化，面向中学段开放更多体验场景，持续探索“高中—大学”生涯教育一体化的实践路径。

来 源：温州商学院

原标题： 成长场景可预演！温州商学院连续四年迭代生涯嘉年华

本文转自：温州新闻网 66wz.com