温州日报 2026-11-08 08:34:00

第九届中国国际进口博览会签约台前的热度持续传回温州。赛科（浙江）国际贸易有限公司签下800万元礼包采购协议，熊猫乳品集团有限公司与恒天然达成上亿元年度合作意向，乌拉圭、新西兰等境外合作商希望与温企开展进一步合作……这场联通全球的国家级开放盛会，正成为温州深耕双向开放的重要窗口。

温州网讯 第九届中国国际进口博览会签约台前的热度持续传回温州。赛科（浙江）国际贸易有限公司签下800万元礼包采购协议，熊猫乳品集团有限公司与恒天然达成上亿元年度合作意向，乌拉圭、新西兰等境外合作商希望与温企开展进一步合作……这场联通全球的国家级开放盛会，正成为温州深耕双向开放的重要窗口。

在“浙里买全球”供采对接会上，进博会“全勤生”赛科（浙江）国际贸易有限公司与诗诗爱玩科技有限公司现场达成年度采购协议，火腿、红酒、橄榄油等系列礼盒产品将持续从海外输入国内市场。“正是看中了赛科九届进博会参展积累的产品稳定性，希望和他们建立长期深度的合作。”诗诗爱玩科技有限公司签约代表王春晖说。

同样是把海外优质消费品引入国内、落地温州，温籍侨商戚丽玲带着西班牙Enrique Tomas伊挑火腿，第三次亮相进博会。她创立Puente China双丽集团并持续推动西班牙与中国经贸往来。今年10月，双丽托马斯进出口贸易（深圳）有限公司还与温州综合保税区达成初步合作意向，推动伊比利亚火腿产业链本土化布局。“希望把Enrique Tomas伊挑火腿这类优质海外产品带回我的家乡。”戚丽玲表示，她还将依托自身海外资源优势，持续引荐更多欧洲特色好物、经贸资源落地温州。

产业链上游同样收获重磅成果。熊猫乳品集团股份有限公司与恒天然集团已有三十年合作基础，本届进博会，双方再签上亿元年度合作意向。“海外优质原料的稳定供给，是本土乳制品企业夯实产品品质的关键。”熊猫乳品总经理李学锡表示，企业还将借助展会契机走访全球同行，学习借鉴国际先进产业经验。

进博会不只是“买全球”的采购窗口，更是温州企业嵌入全球价值链、提升国际影响力的枢纽。本届进博会上，温州市贸促会组织温州企业代表团主动出击，走进塞尔维亚、厄瓜多尔、乌拉圭等多个展区，对接阿根廷投促局、香港贸发局等多家境外机构，参与白俄罗斯馆开馆仪式，并与新西兰跨境贸易促进会完成战略协议签约，搭建长效经贸协作纽带。

在乌拉圭、澳大利亚展区的对接交流中，温企收获多项意料之外的合作契机。现场，相关机构与企业表示，计划后续组织本国客商走进温州产业一线实地交流，推动双方供需精准匹配，促成更多双向订单落地。

《浙江省部分进口企业2027年度进口采购需求清单》也在供采对接会上发布，来自瓯海的赛科国际，乐清的东亚工具、方大控股、高科环保电子、康辉展览，永嘉的耐森阀业、誉泰汽车、亚龙智能装备共8家温州企业纳入清单，面向全球释放温州进口需求，为全球供应商对接温州市场提供清晰信息指引。

用好国家级开放平台，温州收获的不只是一纸订单，更是遍布全球的经贸伙伴与持续畅通的合作通道。立足进博会，温州持续做好“引进来”和“走出去”，持续扩大对外开放“朋友圈”。

来 源：温州日报

原标题： 订单带回去客商请进来 温企借进博会广结全球缘

特派记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com