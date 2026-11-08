浙江天气、温州气象 2026-11-08 15:31:52

目前北方有一股冷空气正在东移南下，预计将于今天(11月8日)傍晚起自北而南影响我省。受其影响，我省将有一次较明显的降温和大风天气，日平均气温的过程降温幅度大部地区可达6～8度；今天夜里至10日沿海海面有9～10级阵风，其中9日浙中北沿海海面局部有11级阵风；今天傍晚到明天内陆部分地区也有6～8级，高山区、江河湖面局部8～10级阵风。

目前北方有一股冷空气正在东移南下，预计将于今天(11月8日)傍晚起自北而南影响我省。受其影响，我省将有一次较明显的降温和大风天气，日平均气温的过程降温幅度大部地区可达6～8度；今天夜里至10日沿海海面有9～10级阵风，其中9日浙中北沿海海面局部有11级阵风；今天傍晚到明天内陆部分地区也有6～8级，高山区、江河湖面局部8～10级阵风。

冷空气影响后，10-11日早晨气温较低，大部地区6～9℃，部分高山区将降至0～2℃，有霜冻。希各有关方面注意。

冷空气来袭 气温创新低

受冷空气东移南下影响，明天全省雨止转阴到多云，浙北地区全天只有12~14℃，再加上偏北大风呼呼地吹，深秋的味道直接拉满。夜里冷空气前锋将会抵达浙江北部地区，气温明显下降，前一天还觉得"秋高气爽"，后一天就要感叹"冬天是不是提前到来"？

这波冷空气过程中的气温最低值将出现在10-11日早晨，气温将刷新近期新低。大部地区最低气温仅有个位数，6～9℃，部分高山区将降至0～2℃，有霜冻。早起出门的朋友，厚外套、围巾可以安排上了，别让冷空气钻了空子。

熬过这波降温，10~12日以多云天气为主，气温稳步回升，12日白天最高气温将重返20℃以上，算是冷空气过后的一点小安慰，洗晒、出游都可以瞅准这几天。

13~17日受暖湿气流影响，全省多阵雨天气，湿漉漉的感觉会比较明显。

总之，这几天天气变化节奏快，雨具别收、外套备好，及时关注最新预报，照顾好自己

温州天气如何

温州市气象台11月08日11时发布天气信息：预计9日起受冷空气影响，我市有一次明显的降温和大风天气过程，10到11日最低温度平原地区降至9～11℃；山区降至3～5℃；8日后半夜到10日我市沿海海面和高山有8-10级大风，9日沿海平原有5-7级大风。希各有关方面注意。

温州天气一周逐日预报

08日（周日）：阴，部分有时有小雨 17～24℃

09日（周一）：阴转多云到晴 13～19℃

10日（周二）：晴 10～20℃

11日（周三）：晴到多云 11～21℃

12日（周四）：多云 14～23℃

13日（周五）：阴，部分有小雨 16～22℃

14日（周六）：阴有小雨 18～22℃

来 源：浙江天气、温州气象

原标题： 温州天气将 “变脸”！气温过山车来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com