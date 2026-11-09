人民日报 2026-11-09 13:01:22

该书序言写道，书中绝大多数图片由AI（人工智能）生成。

“这下好了，双头虾都出来了，快去申报养殖新品种吧。”近日，有读者在社交平台吐槽，其购入的“南海海洋生物科普丛书”在介绍斑节对虾时，出现了“双头虾”的错误图片。涉事出版社工作人员回应，目前正通知全网下架并召回涉事图书。

该书序言写道，书中绝大多数图片由AI（人工智能）生成。因AI产生相关问题的现象并非个案，近年来已多次发生。这暴露出当前AI使用边界和规范不明晰、不完善的问题。目前，我国已启动多项标准制定，如《学术出版规范 使用生成式人工智能的标注与声明》《出版业人工智能应用安全要求》《出版业人工智能语料加工要求》等。相信随着制度的日益健全，AI的使用会更加规范、严谨。

技术只是工具，不是责任主体；AI没有原罪，问题出在使用者、把关人身上。在一定程度上，AI只是放大镜，它的介入放大了本就存在的安全隐患。就算没有AI，网上也经常曝出许多出版物的问题。比如，有出版社发行的《西厢记》被指出存在超300处问题，有出版社推出的《唐诗三百首》被发现多处简繁字对照错误。

当前，一些出版机构过度追求热度、流量，生怕“错失良机”，导致不少书籍的出版周期被压缩，“三审三校”机制被悬置。最终，“出版速度”“经济效益”压倒一切，而质量就成了牺牲品。这种畸形的逐利逻辑与对品质要求的缺失，才是错误产生的根本原因。

守住出版安全与质量，是共识更是底线。出版机构必须严格落实主体责任，压紧压实编辑、审校等流程的把关责任，筑牢从稿件到成书的层层防线；对AI应用，要审慎研判、增加核校环节，并进行标识、告知，让消费者知道一本图书是个人创作，还是人机协同产物。监管部门应主动出击、积极作为，健全常态化全链条监管机制，以有力监督和严厉处罚等倒逼行业实现自我净化。

出版发行的质量大门能否守好，不取决于是否使用了什么新技术，而在于行业内的工作者是否还尊重这扇门，是否留下了“裂缝”。让敬畏成为习惯、让制度长出牙齿、让技术服务于人，才能不负书香、不负读者。

（摘编自《云南日报》，原题为《科普书长出“双头虾” 出版业的“裂缝”该补上了》）

作者：龙敏飞

原标题：书里长出“双头虾”，病根不在AI（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com