从“翻译官”到“冷板”：温州新质的另一条暗线

瑞安市委网信办 2026-11-09 11:31:00

温州车间里最近多了一种人，名片上不印“工程师”，也不印“顾问”，叫“AI行业翻译官”。他们的本事不是写代码，是把泵阀老师傅嘴里“这个东西不好调”翻译成算法听得懂的话，再把AI公司的方案翻译成车间能执行的步骤。全市这样的“翻译官”超过800人，走访了869家亿元以上企业，做了2038次入企服务，最后真正落地的标杆场景只有6个。数字不算漂亮，但“落地”两个字，恰恰是温州制造业谈新质时最较真的一道门槛。

“翻译官”解决的是一道老问题的新版本。温州14万余家制造企业、9300余家规上工业企业，家底厚，但绝大多数是中小企业。让一家做阀门的小厂自己判断该上什么AI系统、该买哪家服务商的方案，既不现实也不经济。财政掏钱养一支“翻译”队伍，单企最少上门七次，本质上是把转型的“第一公里”成本从企业肩上挪到了公共服务的账本上。欧拉姆阀门接入柔性制造云平台后，排程效率最高提升400%，交付周期从20天压到5天；恒齿传动上线AI在线选型，海外客户响应从12小时缩到2小时，一季度销售额逆势涨了20%。这些数字不是“翻译官”替企业干出来的，但没有“翻译官”把供需两端的语言打通，车间连第一步都迈不出去。

如果“翻译官”代表的是存量改造的耐心，那龙湾新光谷里那些新冒出来的车间，则在回答另一个问题：温州的“新”，能不能长出自己的根。

新光谷一家做液冷散热工件的企业，车间里15台金属3D打印机满负荷运转，逐层“打”出结构复杂的冷板，月产约1000件，配套的是新一代高功耗AI算力服务器。这家企业今年刚落地，5个月就实现了接单量产。它的逻辑和温州过去“买设备、扩产能”的老路不一样：材料自主、一体成型、批量稳定，卖的不是产能，是工艺能力。同一片区域，摩克激光的超快切割工艺速度达到60米/分钟，断面无毛刺，效率是传统钣金加工的3到5倍，技术指标对标的是德国进口设备。法拉第激光的稳频激光器，支撑的是精密测量和冷原子物理领域的国产化，部分技术已经跑到国际领先的位置。截至2025年，新光谷集聚了300家激光光电企业，141家规上，年总产值230亿元。这个体量放在温州万亿级的电气、鞋服集群面前不算大，但它的意义不在产值，在于证明了一件事：温州制造不只会把现有的东西做得更便宜，也能把过去做不了的东西做出来。

再往深一层看，温州这轮“新质”突围真正的底色，不在某一个爆款产品，也不在某一条示范产线，而在“双试点”搭起来的那张底网。2025年拿到国家中小企业数字化转型试点，2026年又入选全国制造业新型技术改造试点，全国同时握有这两块牌子的城市不多。近三年智能化技改项目超过4000个，技改投资累计1708亿元，规上工业企业数改1.0全覆盖，2.0达标企业4820家。“万企数改”这个提法听起来不性感，但新质生产力在温州的真实分布，本来就不是均匀的：头部企业跑在前面，腰部企业跟着试点走，尾部企业靠“翻译官”和公共服务托一把。珠城科技的机器人“同事”、润新的黑灯车间、惠利玛的鞋类大模型，是看得见的浪尖；底下那4820家做到数改2.0的企业、那4000多个技改项目，才是托住浪尖的水体。

当然，底网织得再密，也有漏风的地方。一家年产值几千万的配套厂，花几十万上一套AI质检，账算不算得过来，取决于订单稳不稳、回款快不快，不是“想不想转”的问题。温州规上工业增加值增速全省第一，33个工业大类28个增长，增长面超八成，大盘子是暖的。但暖意传导到每一家中小企业，还需要时间。下一步真正的考验，不是再树几个标杆，而是让“翻译官”走访过的869家企业里，有更多从“被服务一次”变成“自己会走”。

温州的“新质”没有一张统一的答卷。有人在翻译车间的语言，有人在打印算力的冷板，有人在把一束激光切进过去切不动的材料里，也有人在用四千多个技改项目一寸一寸地换设备、换流程、换人。这些事放在一起，才拼得出一个完整的判断：温州制造的新，不是另起一行写出来的，是在老底子上长出来的。长出来的东西，根扎得深，风吹不走。

作者：林浩

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com