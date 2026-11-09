从船用阀门到算力冷却：温州制造的车间突围

瑞安市委网信办 2026-11-09 11:34:00

永嘉瓯北，朗格阀门的车间里，一批液冷控制系统专用阀门正在打包，单规格一万两千台，发往美国，装进全球知名芯片企业的数据中心。这家企业做了二十多年船用阀门。三年前，为了适应船舱设备“变小”的趋势，他们把阀门体积压缩到原来的百分之三十，功能不降级。当时没人想到，这套“做小”的本事，后来会被算力中心看中。

数据中心管道同样狭小，冷却液控制对阀门的紧凑化要求与船用场景高度相似。朗格阀门负责人谷世泽说，这不是脱离主业另起炉灶，而是在原有技术积累上往高壁垒、高附加值的方向延伸。但技术活不像童话。第一版产品被打了回来，问题出在没有充分考虑进出口的单向承压工况。团队重新调整设计、更换材料，工程师又花了两个月，迭代四个版本，才把性能做到完全达标。

这个细节值得停下来看。它说明“新质生产力”在车间里落地时，通常不是一次漂亮的跳跃，而是一连串不漂亮的返工。温州上半年规上工业增加值增长11.4%，33个工业大类中28个保持增长，增速全省第一。宏观数据背后，正是无数个像朗格这样“被退回来、再改一版”的车间动作。

有一种习惯性的叙事，容易把传统产业和新质生产力分成两件事：前者是被改造的对象，后者是另起炉灶的新赛道。朗格的路径恰好提供了另一种答案。船用阀门和算力冷却阀门之间，隔的不是一条赛道，而是一层对“紧凑化”和“高可靠性”的共同要求。企业不需要先丢掉二十年的积累再去追风口，它只需要把积累用到一个要求更高、竞争更少的新场景里。永嘉泵阀产业前七月规上产值增速10.4%，产品从传统石化市场向新能源、海工装备、航空航天、算力冷却等多元赛道拓展，走的正是同一条逻辑：新市场不是凭空引进的，是从既有能力边上长出去的。

车间里的变化还有另一面。永嘉欧拉姆阀门的柔性制造云平台接入AI后，APS智能排程把原先两到三天的排产工作压缩到一小时内，订单平均交付周期从二十天缩短到五天，库存周转率提升百分之三十，生产成本下降约百分之三十五。乐清正泰智能化量测产业园的“未来工厂”里，关键设备自动化率达到百分之百，生产效率提升百分之一百五十八，交付周期缩短百分之五十五，原先需要数百人的车间如今二三十人就能运转。这些数据当然亮眼，但更值得留意的是它们发生的位置：都在温州原有的低压电器、泵阀产线上，而不是在一片空地上新建的“概念园区”里。没有十四万余家制造企业形成的产业纵深，没有大量现成的订单数据、工艺参数和老师傅的经验可供训练和验证，AI排程和数字化改造就很难在几个月内跑出效果。

当然，车间里的突围从来不是完成时。谷世泽有一句话说得很实在：“这个行业复制粘贴特别快，今天还是秘密，过两三个月就摆在市场上了。”朗格的液冷订单今年预计占总营收的百分之二十到三十，量已经起来了，但研发的节奏一点不敢停。永嘉泵阀整体也还在路上，传统石化市场收窄的压力没有消失，向算力、航空航天等新场景的拓展才刚刚打开局面。温州制造的新质突围，说到底不是一场宣布出来的胜利，而是一批企业在车间里试出来、改出来、跑出来的过程。朗格那批发往美国的阀门，从第一版被退回到第四版达标，中间隔着两个月和四个版本。新质生产力在温州车间里的真实刻度，往往就是这样的两个月和四个版本。

作者：张瑞雪

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com