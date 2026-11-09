以车间为考场，答好温州制造新质之问

瑞安市委网信办 2026-11-09 11:36:00

2026 民营经济创新发展大会在温州启幕，一组数据令人振奋：上半年全市 GDP 达 5148.2 亿元，同比增长 6.0%；规上工业增加值增长 11.4%，增速领跑全省，33 个工业大类中 28 个行业保持增长，增长面超过八成。这份成绩单，不只是一组增长数字，更是温州制造跨越粗放发展阶段，奋力实现 “新质” 突围的生动注脚。

回望发展历程，温州民营经济起步阶段，也曾走过粗放增长的弯路。市场扩张期，部分企业重产量、轻品质，依靠低价抢占市场，产品品质参差不齐，区域品牌一度遭遇信任考验。吃过信誉受损的苦头，温州人深刻意识到：低价走量的老路走不远。今天的温州，不再满足于 “造得出”，而是执着于“造得好”。新质生产力不是悬浮的新词，它就是车间里一条条新产线、一款款市场认可的爆款。曾经的“价格洼地”，正奋力迈向“质量高地”。

这份蜕变，扎根于温州最厚实的传统产业土壤。电气、鞋革、服装、汽摩配、泵阀…… 这些老牌产业，是温州经济的压舱石。所谓“新质”，从来不是抛弃原有产业另起炉灶追逐新概念，而是用新技术、新模式、新工艺，对传统制造进行重塑升级。低压电器车间机械臂精准起落，制鞋工厂数字化裁切设备精细下料，泵阀产品配上专属“数字身份证” 实现全流程溯源。生产一线的点滴变革，正是温州制造从拼价格转向拼价值的真实写照。

设备更新，让老产能长出“新肌肉”；产品迭代，让温州制造提升附加值；思维革新，让民营企业家学会用数据驱动生产、对接市场。三重转变，共同印证一个朴素道理：新质生产力，最终要落到经得起市场检验的产品上，落到稳定的就业岗位，落到老百姓能切身感受到的品质升级。

当一双温州鞋凭借舒适度与耐用度收获好评，当本土电气产品打入国内高端工程项目，当一线产业工人通过数字化培训掌握智能设备操作、收入稳步提升，这场品质突围就有了温度。它不是少数高新企业的独角戏，而是整个制造业底座的整体性抬升。数字经济不再是报告里的抽象名词，已经融入产业链生产、质检、销售的每一环。

敢为天下先，是温州民营经济与生俱来的底色。当年抢抓市场机遇的闯劲没有消失，只是迭代升级：不再单纯靠低价抢占市场，而是靠品质、创新与品牌站稳脚跟。不追虚浮概念，不跟风炒作热点，立足车间一线打磨产品，积小创新为大突破。

新质生产力成色如何，车间是最好的考场。它要靠持续增长的产业数据衡量，靠过硬产品口碑衡量，靠产业工人实实在在的获得感衡量。温州制造的“新质”突围，是对过往粗放发展的反思，更是面向未来的重新出发。方向已定，步履坚实，这场蜕变，仍在每一间车间持续书写。

作者：陈豪

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com