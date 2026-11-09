功夫在“留”不在“流”

瑞安市委网信办 2026-11-09 11:40:50

国庆长假收官，温州交出了一份亮眼的成绩单：全域游客537.7万人次，过夜游客占比53.6%，旅游综合收入74.6亿元。数字背后，是千千万万游客用脚投出的信任票。但比数字更值得琢磨的，是那句朴素的话——“接得住、留得下才是真功夫”。

北麂乡孤悬海上，海岛日常让人对这句话格外有感触。北麂商业配套少，码头附近连家像样的便利店都不多，可一到节假日，渡轮班次、码头秩序、民宿接待，桩桩件件都是考题。去年国庆，一位外地游客在码头等船时有点晕船，随口问了句“这附近有没有药店”。旁边一位等船的老渔民听见了，从口袋里摸出一板晕船药：“不用买，我常坐船，带着呢，你先吃一粒。”游客要给钱，老人摆摆手：“岛上就这样，能帮就帮。”后来他在民宿留言簿上写：“风景是其次，人心是顶配。”

一张停车单、一句问询，真能替城市打分吗？能。而且打得比任何宣传片都准。景区大门再气派，抵不过停车场管理员一句“往里走，还有位”来得踏实；网红打卡点再出片，不如路边大爷指路时多说的那句“前面修路，您绕这边走”让人安心。旅游体验的本质，是人与人的相遇。那些散落在街巷码头、窗口一线的细微回应，才是城市最真实的表情。

“接得住”靠的是硬件，是预案，是流量洪峰来临时不崩盘。但“留得下”靠的是软件，是温度，是让游客愿意多住一晚、多来一次的理由。温州过夜游客占比超过一半，说明越来越多的人不再把这里当中转站，而是目的地。这背后的逻辑不难懂——住下来，意味着他对这座城市的信任超过了顾虑，意味着他觉得“值得”。

北麂平时游客不多，岛上安静得很。今年国庆，乡里把民宿活动、沙滩手工绘趣和篝火晚会办了起来，场面不算大，却让海岛有了另一种热闹：白天沙滩上大人小孩一起动手画画，晚上篝火点起来，岛民和游客围坐一圈，说说笑笑。这些活动，往小了说是给假期添点内容，往大了说是丰富岛民和游客的精神文化生活。更实在的是，它让“过夜”有了去处，让“留下”有了理由。游客多住一晚，不只是多一张床位收入，更是多一次和岛上人打交道的机会。

岛上见过天没亮就起来备海鲜面的民宿老板娘，灶上汤头咕嘟着，码头上第一班船还没到，她先把面浇头理得清清爽爽；见过台风来临前，挨个给民宿打电话、在码头劝游客赶在停航前下岛的身影，话说得急，事办得细；见过沙滩手工活动散场后，蹲在地上把碎纸屑和画笔一根根收拢的身影。他们不懂什么叫“文旅融合”，也不会上台讲“服务意识”，但他们知道一个朴素的道理：人家大老远来一趟，不能让人带着气回去。这种自发的好客，比任何培训都管用。

当然，功夫不能只靠“自发”。基层的体会是，要把偶然的善意变成稳定的预期，得靠制度托底。码头增设临时休息区、节假日加开渡轮班次、民宿明码标价巡查……这些事琐碎、不出彩，但少了哪一样，游客的体验就会掉一截。所谓“真功夫”，就是把无数个“万一”提前想到，把无数个“小事”提前做实。

温州旅游这桌席，端上来的不光是山水海鲜，还有一整套看不见的服务链条。537.7万人次来过，288万人住下，74.6亿元花出去——每一笔消费背后，都是一次“值不值”的掂量。能做的，就是让每一个问询都有回应，每一张停车单都不添堵，每一次相遇都经得起回忆。

说到底，城市打分这件事，打分器不在评估报告里，在游客的嘴上和心里。把功夫下在“留”上，流量才会变成留量，过客才会变成回头客。海岛虽小，道理相通。下次您来北麂，码头见。

作者：王秀丽

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com