梅农不慌了，就是共富

瑞安市委网信办 2026-11-09 11:46:28

今年6月周末往高楼跑，过了飞云江大桥往山里拐，路两边的杨梅树压弯了枝。山脚下停车场挤得满满当当，温州、杭州、上海的牌照排了一溜。梅农坐在路边抽烟，不慌不忙地给客人称果子，那股气定神闲，搁十年前想都不敢想。

早时候高楼的年轻人一拨拨往外跑，村里留下的是老人、孩子和一扇扇关着的老木门。现在不一样了。共同富裕这四个字，报上写多了显得空，但在瑞安，它具体到谁兜里多了几沓钱，谁家里多了个能上班的地方——山这边一笔，海那边一笔。

先说山这边。高楼一万七千多亩杨梅、一万一千亩茶叶，去年光杨梅一季就卖出1.2个亿。最让人想不到的是寨寮溪边那块地方，原是个废弃采砂场，留下坑坑洼洼的烂泥地，近几年整治成两百亩亲水大草坪。2023年端午第一届寨寮溪东海音乐节开唱，三天涌进八万人，周边农家乐、民宿全忙疯了，社会消费一个亿就拉了起来。后来露营节、机车节、早茶节一届接一届，村里给妇女和低收入农户开出五十多个岗位；游客一到，村民家里的笋干、茶叶、土鸡也跟着售空。隔壁平阳坑东源村的木活字印刷，这两年办起“东梨守艺互助社”，妇女们放下锄头就来刻字，一天多挣一百五，山里头的老手艺、老山林，就这么一点点活了过来。

海那边也不含糊。北麂岛早年是个留不住人的远海小岛，这几年靠那一湾好海水搞起大黄鱼深海围网，丰和牧场的共富工坊把十几个转产渔民留在海上，人均月增收一万，村集体年进账十五万。2025年北麂黄鱼卖了六千万，一条鱼从捕捞到端上杭州人的餐桌只要24小时。

这里头我最记挂的，是凤栖村的王步展。老王早年在外头做生意，几年前回村赶上第一届音乐节，看见草坪上挤满年轻人，愣了半天跟人念叨：“活了大半辈子，没见过咱山里来这么多后生。”第二年他就把自家老屋改成民宿，取名“毓秀居”。如今音乐节一届接一届，他的小民宿也跟着做了下来，人算是彻底回了村。

这事说穿了不复杂。山里人不是不勤劳，是过去没处使力气。共富不是把人都搬到城里——人上了楼，地荒了，老人连个说话的人都没有，那是拔根；也不是简单往村里拨一笔钱，救济粮吃完就没了。真正的路子，是把山里的山、海里的水、老祖宗传下来的手艺，在原地变成能生钱的营生。

省里开展“共富心桥汇”，那是长恒的惠民政策。它不像有些帮扶是单向的，上面拨钱、下面接钱，花完就完了。它更像一座桥：这头连着省里的政策、资金、销路，那头连着山坳里的杨梅林、海面上的黄鱼排和老礼堂里的木活字。桥搭好了，两边自己就能来往，这才是长久的事。

当然，热闹归热闹，最后还得看往后。扶贫共富流于形式可不少见，开幕式剪完彩，牌子一挂，半年后草长得比人高。真正要等的，是两三年以后：杨梅林还在不在结果？音乐节明年还办不办？王步展的“毓秀居”明年还满不满房？那些出去的年轻人，是不是真的提着行李回来了？共富这事急不得，它不像城里建栋写字楼剪彩就算交差；它要等一个采茶季、等一网大黄鱼起水、等村里的账本一年比一年厚 ，那时候，才算真的成了。

到那一天，不用谁来写总结。村子里的灯一盏盏亮着，山道上的车一辆辆开着，梅农脸上不慌不忙的笑就在那摆着，那就是共富。

作者：王文豹

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com