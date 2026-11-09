马屿田头那部手机，比锄头还忙

瑞安市委网信办 2026-11-09 11:48:01

共同富裕这个词，在文件里出现得太多，容易让人麻木。但瑞安马屿镇一个种紫米的农户不会麻木。他关心的是：地里刚收上来的东西，能不能当天就变成微信里的进账，不用再拉着板车到处找贩子。

瑞安草根工社共富工坊干的事，说白了就一句话：把手机变成新农具。工坊搞了个“田间直播间+可视化溯源”，主播和农户一起出镜，镜头对着刚拔出来的紫米、刚摘的番茄，消费者看得见泥巴，下单自然痛快。日均快递超600件，自营销售突破800万，累计带动农产品销售2093万元，72个村民直接有了活干。这些数字搁在大平台上不算惊人，但落在马屿的田埂上，就是实打实的收成。

更妙的是那个“包村销售”的笨办法。农户微信预约，工坊开车上门取货，不论产量多少按质论价、当天结算。单次助农增收从几十块到上百块不等，听着不多，可对种几分地的小农户来说，几十块就是当天能攥在手里的现钱。以前“麻袋装、论筐数、卖不起”的老路子，被一部手机和一辆面包车给撬动了。

草根工社还干了件不太像“工坊”该干的事：教人。定向搞“零基础主播培训”，累计培训317人次，孵出22个农民主播，有的单场带货超百斤。马屿周边村社的农户现在嘴边挂着一句话：“有小英夫妇帮着卖，咱们只管把庄稼种好。”这话糙，但逻辑对：让会种地的专心种地，让会卖货的专心卖货，分工比全能更有效率。

瑞安这地方搞共富，有个特点：不迷信“大项目一定好”，而是把力气花在那些能直接落到人头上的小事上。曹村的进士索面工坊走的是另一条路，抱团发展、直播赋能，带动60多户农户就业，村集体年增收12万。汀田汀八村把废旧钢铁市场改造成汽车交易客厅，年客流超20万，村集体拿190万保底租金，移民人均年收入从3.2万涨到4.5万。这些事各干各的，但底层的理是通的：共富不是把平均数拉高，是把最低的那块板补上。

最怕的是“被共富”——上面热热闹闹，下面冷冷清清。草根工社的模式反过来：农户有东西要卖，工坊帮着卖；农户不会直播，工坊教着播。需求是从地里长出来的，不是从文件里掉下来的。瑞安目前有150家共富工坊，带动超万名群众家门口就业。一万个人背后是一万个家庭，家门口能挣到钱，就不用背井离乡。

山还是那座山，田还是那片田。但田头多了部手机，村里多了个取货的面包车，农户微信里多了笔当天的进账，山海之间的那条线，才算真正画进了人的日子里。

作者：吴寒媛

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com