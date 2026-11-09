共富项目，要让村民算得清自己的那一份

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:34:18

文成县“红色领航·共富云江”乡村振兴项目获中央资金5000万元支持。据温州新闻网报道，相关公益金形成的资产将全部确权至36个行政村，配套保底收益、二次分红安排，收益重点向低收入农户倾斜。除资金支持之外，这套产权和收益分配机制，为我们观察一个关键问题——共富项目落地建成后，普通农户如何稳定持续受益，提供了具体的观察样本。

资产确权到村，为群众共享发展成果提供了基础。从集体拥有资产，到农户获得收益，还需要走好经营和分配这条路。厂房能否租出去，设备能否接到订单，经营收入怎样使用，都与群众的最终获得感有关。评价共富项目，既需要看村集体增加了多少家底，也应进一步看，这份家底给村民的生活带来了什么变化。

这本账，要让村民看得明白。参与项目务工的，岗位要求、工资标准、发放时间要清晰明了；参与订单生产的，质量标准、收购规则、结算方式要公开明确。集体收益若是用于设施管护、公共服务或是扩大再生产，同样要向村民公示去向。只有让群众清楚参与方式、收益来源与分配依据，项目和农户之间才能建立起清晰可查、便于核对的利益联结机制。

利益联结要写在明处，最终还要落到实实在在的生产合作上。瑞安与文成的协作，提供了可参考的实践样本。2022年，瑞安仙降街道与文成巨屿镇联手打造山海协作“共富工坊”，对接当地鞋企生产需求与山区劳动力资源，依托共富基地、来料送货等模式开展合作。这个案例带来的启示是，合作要落到生产实处：企业有扩产需求，山区群众有就业意愿，订单就是联结双方的纽带。联结越具体，群众参与发展的路径就越明晰。

订单搭建起供需联结，更需要持续经营来稳固。谋划共富项目，要充分兼顾经营主体的合理收益。产品销路是否通畅、生产成本能否管控、品质能否契合市场标准，直接决定项目可提供的岗位数量与收益规模。项目方案设计要把这些要素考量周全，推动企业愿意长期深耕、村集体练就过硬管理能力、农户掌握实用生产技能。经营根基稳了，群众的收入预期才有坚实依托。

更需要重点关注的，是参与能力偏弱的家庭。部分农户缺乏技术，有的要照料老人小孩，还有的无力承担前期投入。倘若项目只设置单一参与渠道，就会把一部分人挡在门外。共富项目应当因地制宜，配套适配的岗位、技能培训和利益联结机制。针对低收入农户，更要持续跟踪核验受益情况，让政策预设的帮扶举措落到每家每户。

当然，群众的收益也包含公共生活的改善。村集体获得经营收入后，能够支撑公共服务供给与设施管护；不同类型项目功能各异，评价方式也应当有所区分。经营性项目重点看收益是否稳定，公共服务类项目则要看群众使用是否便利、服务能否长效运转。评价要立足实际效用，才能看清资金投入真正解决了哪些问题。

9月29日在洞头举行的省直机关“共富心桥汇”等活动，推进39个服务项目，涵盖海洋渔业、现代农业、文旅康养、民生保障等领域。这些项目各有侧重，对群众受益情况的跟踪要贯穿实施全程。除了定期督查建设进度，我们还需要持续回访农户工资、订单落实、实际收入等情况。

从项目资金到农户家庭收入，中间串联着经营、用工、结算、分配诸多环节。每个环节都落实得更细，群众的收益保障就更牢靠。共富项目的成色，应当经得起村民逐户核算，也经得起长期回访检验。

作者：金秋来

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com