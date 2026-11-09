比落地更难的，是扎根

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:36:29

9月29日，省直机关“共富心桥汇”39个项目签约落地温州山区海岛，覆盖海洋渔业、文旅康养、民生保障。差不多同一时间，文成“红色领航·共富云江”项目拿到了中央资金5000万元支持。名单念完，掌声散去，山里的账才刚刚开始计算。远道而来的资源能不能在一座偏远村庄里扎下根、长出效益，才是真正的考题。

温州“七山二水一分田”，山区海岛县地散、人稀、产业薄，单凭自身积累很难在短期内撕开口子，外部的资金、技术和订单进来，确实是雪中送炭。但帮扶这件事，历史上从不缺善意，缺的是能把它留住的机制，也因此吃过“一阵风”的亏：签约时热闹，资金到账后沉寂，隔两年回头看，场子还在，效益却淡了。说到底，问题多半不在给得少，而在于缺一个能把外部资源接住、消化、再生产出来的接口。输血解决的是有没有，造血解决的才是长不长，这中间隔着一整套机制的距离。

温州这几年摸索出的门道，恰恰是在搭这个接口，核心在“联结”。看文成南田，镇里的兴村公司出面流转土地，建成百亩连片种植基地和大棚，再租给引进来的浙江万旺生物，企业“拎包入住”，一次性省下超过千万元的前期投入；村集体每年收租金3万元，累计已得分红411万元用于乡村建设；这家工坊稳定吸纳60多名村民务工，人均月收入4000元，产品打进了山姆、盒马这样的渠道。再看双桂乡，把闲置民房、废弃矿坑、撂荒土地逐一盘活，做成了“N香共富工坊”，与浙江帝师酒业合作的“酒香”工坊，酒粬年产量达2000余吨。在这些一进一出的安排里，村民拿租金、挣薪金、分股金，一笔产业把三样收益串在一起，而不是单向的给予。利益绑到了一处，项目才有了自己活下去的能力。

扎下根之后，还得走得出去，这是第二道关。山区最常见的困境是好东西困在山里，种植标准不一、加工跟不上、物流成本高，再好的山货也只能零星地卖。文成做法是把标准、加工、渠道一条条补齐，围绕糯米山药、高山春笋、黄年糕、黑木耳等拳头产品，建起从种植、加工、分拣、包装到品控的全流程标准，黄年糕智能化生产线日产量突破万斤；仅糯米山药一项，已培育出百余款衍生产品，通过32个城市的70余家经销商走向全国，单品年出口销售额可达8000万元。最难啃的还是物流这道坎，今年首条“珊溪—义乌”共富物流专线开启试运营，试着把山货出山的通道打通。这类专线眼下仍在起步，能否常态化、跑得稳，还要交给时间检验，但方向不容置疑。山里的东西只有自己走得出去，才谈得上长久。

从给项目到建机制，从外部输血到内部造血，最后的落点始终是人。外面的项目再好，也要有人接得住；外面的资金再多，也要有渠道承得下；外面的技术再先进，也要本地的工人上得了手、本地的年轻人愿意回来。山海不缺风景，缺的是把风景变成产值的通道；山区不缺资源，缺的是把资源变成收入的机制。39个项目和5000万元落到纸面上只是开场，真正写在山海之间的答案，是几年以后仍按时发出的那份工资、仍按时分到的那笔分红，以及仍愿意留在村里的年轻身影。

作者：严秋杝

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com