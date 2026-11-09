散场之后，谁在温州招人

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:40:06

青科会办了八年，117个创新平台、1244个项目落地，数字一年比一年体面。但峰会这件事，最怕的是用开幕式的热闹掩盖散场后的冷清。一个青年科学家在温州签了约、落了户、拿了钥匙，但是他的实验室要招一个懂设备的本地技术员，招聘启事发出去三个月没人应；他的孩子要上小学，学区政策比实验方案还难啃；他妻子从上海跟过来，投了二十份简历石沉大海。这些事不上新闻，却决定一个人第三年还在不在温州。

浙江大学温州研究院是个观察窗口。叶志镇院士团队2019年因首届青科会结缘温州，孵化出锌芯钛晶，全球首条全固态钙钛矿量子点生产线跑起来了，产值从2000万冲到1.1亿，进了TCL、海信、京东方供应链。故事到这里很漂亮。但研究院及产业化公司常驻人员三百余人，硕博超两百人。一个量产线上的工艺工程师、设备维护技术员、质检员，这类岗位不需要博士，恰恰是温州本地职校毕业生该够得着的。数安港那边倒是摸到了门路，与12所高校职校开“订单班”，每年定向输送500名产业工匠。可这种配套在温州还不是常态，更多实验室的HR还在为“招不到人”头疼。

民盟温州市委会2025年相关提案提出，孵化基地对人才吸引力有待提升，产业承载高层次人才的能力仍有短板，人才政策宣传触达不足，部分人才感受收入水平与本地消费存在落差。温州不是没动作，保障性租赁住房已筹集12.3万套间，惠及20.8万人；鹿城甚至给求职青年提供“先入住后就业”，F类以上人才免租三个月。但住房只是第一道坎。一个从外省来的博士后，住的问题解决了，周末想带孩子去个像样的科技馆或国际学校开放日，选择有多少？配偶学的是小语种或金融风控，温州有几家对口的机构？这些“软配套”不写在政策文件里，却写在每个人每天的生活账本上。

反过来看，那些真正留下来的人，往往不是因为政策给得多，而是因为在这里找到了别处没有的“事”。侴术雷从海外回来做钠离子电池，海外产业链撑不起他的研究，首届青科会把他拉到温州，温州的新能源产业链和民营资本接住了他。高安明做射频滤波器芯片，五年在温州搭起全产业链，填补了本地集成电路制造的空白。这两个人的共同点是：温州给了他们一个“非来不可”的理由，不是补贴，是产业配套和落地速度。锌芯钛晶的陈兰兰说得很实在，普通液晶电视色域82%，加了他们的量子点材料能到99%。这种技术有市场，市场在温州及周边庞大的电子制造集群里。实验室的招聘难题，归根结底要靠这个“市场”来解：当温州有足够多的硬科技企业同时在跑量产，工艺工程师就成了抢手货，职校自然会开对应的班，年轻人自然会留下来。

青科会闭幕式上签约117个项目、111.2亿元投资。数字很好看。但真正的答卷在三年后：锌芯钛晶的生产线旁边，有没有多出几家本地供应商的小厂；数安港的订单班里，有没有毕业生从操作员干到了技术主管；一个青年科学家的孩子，在温州公办小学里有没有交到朋友。峰会散场之后，城市能不能接住那些拖着行李箱来的人，看的不是签约台上握手那几秒，是实验室门口那张招聘启事贴了多久才撕下来。

作者：张钧婷

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com