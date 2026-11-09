奔赴，是为了不必远行

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:41:53

10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会在温州举行。近800名代表，其中外宾近300人；主题“汇聚天下英才 共创美好未来”，年度议题“AI时代的全球青年行动”。数字很提气。但峰会只有两天，一座城市要回答的问题却以十年计：这些人在温州待过48小时之后，会不会有人愿意把接下来的十年放在这里？

温州其实已经回答过一次。2024年，世界青年科学家联合会业务总部落户温州；七年间，117个创新平台、1244个前沿项目落地生长。总部和平台是硬件，真正的软件是另一回事——一个做算法的博士，在温州能不能找到第三个同行吃饭、聊技术？一个做材料的年轻人，离开实验室之后，本地有没有企业接得住他的成果？

这些问题，在瑞安显得格外具体。

瑞安是“中国汽摩配之都”，几千家中小企业挤在塘下、莘塍、汀田这些镇上，做刹车泵、做传感器、做密封件。这些厂子眼下最缺的，是能把一条产线的良率往上提两个点的人。AI时代的真问题，很多就长在这样的车间里：一个视觉检测模型，要在一堆油污、反光和震动里认出0.1毫米的划痕；一套排产算法，要同时应付急单、插单和老师傅的经验。这些问题不够“前沿”，但足够难，也足够真。

而瑞安对“前沿”这件事，其实不陌生。1896年，朴学大师孙诒让在瑞安创办学计馆，教算学，那是中国最早的算学专门学堂之一；紧接着又办方言馆，教外语。那年头，一个县城办算学馆，办的其实是“把前沿搬到自家门口”这件事。一百三十年后，瑞安中学的校史仍从那里起算。一个地方对科学的态度，往往从“我们这儿的孩子确实该学点新东西”开始，而不仅仅是引进第一个博士。

所以，评价一场峰会，标尺不该只有签约额。更硬的指标在三年后：1244个项目里，还有多少在运转；近800名参会代表里，有多少人在温州交上了社保、租下了房、把孩子送进了本地的幼儿园。一场会能带来“见面”，带不来“定居”；能带来“签约”，带不来“生根”。引进人才的关键动作在会场，留住人才的关键动作在会场之外——职称能不能评上，中试线能不能申请到，孩子上学方不方便，配偶能不能找到对口的工作。

这也正是“双向奔赴”里容易被忽略的另一半。“奔赴”常被写成城市追人才：给政策、给房子、给补贴。可人才也在挑城市，挑的是“我做的事在这里有没有人接得住”。一个县城能给出的最高诚意，与补贴金额关系不大；把车间里那些卡了十年的工艺难题摊开来，请人一起解，更能说明这份诚意。难题比待遇更能留住人，因为难题意味着尊重。

普通人为什么要关心这件事？因为人才的密度，决定一个县城年轻人的选择半径。一个瑞安的高中生，如果在本地听过一场做具身智能的报告、在科技馆摸过一次机械臂，他填志愿时敢不敢选数学、选材料，概率是不一样的。反过来，如果一个地方最优秀的年轻人都默认“学成必须远行”，那么再多的峰会，也只是给别人的城市办了一场招聘会。

峰会开幕那天，瓯江边会很热闹。热闹是对的，一座城市需要高光时刻。但真正的“双向奔赴”，发生在灯光熄灭之后：发生在瑞安某个车间的深夜，一个刚毕业的工程师盯着屏幕调参数；也发生在某个中学生看完展览回家的路上，忽然觉得“这个东西我好像也能做”。

奔赴的终点，是让后来的人不必远行，而不只是让人来了又走。

作者：肖文彬

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com