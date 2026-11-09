千年商港扬云帆 向海而兴赴深蓝

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:43:11

潮涌瓯江，风启远洋。第140届广交会上温州泵阀产业精彩“出海”，温州港直航西非集装箱航线顺利开通，2025年全市进出口总额一举突破3116.5亿元，贸易足迹遍及全球237个国家和地区。一串串亮眼的数据，一次次向外延伸的航线，见证着千年商港温州，正从“商行天下”的闯劲，向着“货畅其流”的全新开放格局大步迈进。

向海寻路，千年商脉孕育敢闯基因。倚海而生，向海而兴，海洋早已融入温州这座城市的文化血脉。回望岁月，一代代温州人怀揣敢为人先的勇气，背上行囊奔赴四方，凭着踏实肯干、重信守诺的品格，在海内外闯出广阔天地，“商行天下”成为温州最动人的城市印记。这份历经时光淬炼的开拓精神，跨越山海代代相传，为今日温州外贸乘风破浪，埋下了生生不息的种子。

向海架桥，通途纵横打通出海航道。港口为锚，航线为桥，一条条远洋航线为温州打开了通往世界的全新窗口。直航西非的集装箱航线破浪启航，大幅拉近了温州与非洲市场的距离；广交会等国际展会搭建起交流的平台，让泵阀等本土优势产业直面全球客商。海陆联动、内外互通，一条条畅通的出海通道，让“温州制造”跨越重洋，抵达世界更多角落。

向海突围，硬核实力拓宽全球版图。品质为基，创新为翼，硬核产品力是温州外贸行稳致远的底气。无数本土企业深耕主业、打磨技术，不断提升产品竞争力，让温州品牌在国际市场站稳脚跟。从最初零星的海外探索，到如今贸易伙伴覆盖237个国家和地区、进出口总额迈过三千亿大关，亮眼的成绩单背后，是无数温州企业抢抓机遇、勇闯国际市场的执着与坚守。

海风不息，奋斗不止。千年商港的故事，从来没有停下续写的脚步。站在对外开放的新起点，温州将继续传承敢闯敢拼的商港精神，依托港口优势、做强特色产业，持续深耕广阔的国际蓝海。向着更远的深蓝扬帆前行，这座滨海商城，必将在对外开放的时代浪潮里，书写属于新时代的璀璨华章。

作者：白晓芬

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com