解缆：从瓯江口到几内亚湾

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:44:45

一只贴着“乐清制造”的木箱被吊臂提起，稳稳落进货舱。2026年9月30日，温州状元岙港区，浙南首条直航西非的集装箱航线由此首航，箱里的吹膜机要去加纳。这样的起吊，这座城已做了八百年。北宋知州杨蟠写温州，“一片繁华海上头，从来唤作小杭州”；今天朔门古港的土层里还埋着二十余吨宋元瓷片，九成出自龙泉窑，是当年码头上来不及装船的贸易瓷。瓷片化作吹膜机，帆船化作万吨轮，瓯江口向海的那股劲头一脉相承。2025年，温州进出口总额首破3000亿元、达3116.5亿元，伙伴遍及237个国家和地区。千年商港今日再向深蓝，凭的是三件传家的家什：一面借来的帆，一把自己的舵，一枚扎得很深的锚。

借一面帆。广交会这块跳板，温商踩得最熟。第140届恰逢创办70周年，826家温州企业、1761个展位组团赴会；第一期收官，乐清企业揽下意向订单约5亿元，比上届同期增长20%，弘乐集团接待近150家采购商，多来自非洲、俄罗斯、中东、中亚。《荀子》讲“假舟楫者，非能水也，而绝江河”，善借者不必事事自己造。而温州人的本事，是帆借得来，桅杆也立得住——泵阀产业有578.3亿元规上产值、4000余家企业，从永嘉“中国泵阀之乡”到龙湾“中国阀门城”，一条瓯江两岸长成了完整链条。有这根桅杆撑着，帆才兜得住满舱的风。温商赴会，早年是照着样册报价，如今是带着自家的招牌去。科瑞普电气拿下近3000万元订单，一位境外博主在展位前驻足，说在自己的国家就见过这家乐清企业的标识。这一句话的分量比订单更足，它说明牌子已经先货一步到了海外。市商务局把服务延伸到展后，逐项跟踪意向订单，为的正是让“产品走出去”长成“品牌立起来”。

掌一把舵。帆再满，航向得自己定。直航开通前，温州货去西非得借道别人的枢纽港，海上要漂五十天；如今三十五天直达塔科拉迪，再分拨特马、拉各斯，货单上既有本地的吹膜机、衣物、五金，也有义乌腹地的小商品。省下的十五天，是实打实的竞争力。货在海上少漂一天，企业就少压一天资金；通道握在自己手里，船期、舱位自己说了算，温州企业便能算准到货的日子，敢接那些交期紧、利润高的单子。舵稳不稳，还得看港的底盘。2025年温州港货物吞吐量10086万吨、增长11.8%，跨入“亿吨大港”，外贸航线21条，全省首条TIR国际公路运输线路从瑞安首发，累计发运220辆、货值1.48亿元。港口、航道、公路齐头并进，“货畅其流”从一句愿景，变成了算得清的成本、等得到的船期。

下一枚锚。船走得越远，越要知道根扎在哪里。这份三千多亿元的盘子里，民营企业出口2655.3亿元、增长11.4%，占全市出口的96.1%。锚抓得牢不牢，还要看抓的是什么土。温州出口的新能源汽车、锂电池、光伏“新三样”共81.6亿元、增长94.3%，摊到每一天是两千多万元从瓯江口发往海外；高技术产品出口增长32.9%。皮鞋、打火机、眼镜撑起的老盘子，正抽出新的枝干。最深的那枚锚，是一张看不见的网。180多个国家和地区生活着温州人，他们在当地开市场、办工厂、做批发，比任何一份调研都更早知道哪里缺什么、什么价好卖。这张网没人规划，是几十年一单一单跑出来、一代人一代人接下去的。

从“商行天下”的闯荡到“货畅其流”的通达，变的是航线、货种与半径，不变的是向海图强的基因。《史记·货殖列传》引《周书》说“商不出则三宝绝”——货畅其流，则百业俱兴。“十五五”开局，高水平对外开放的东风正劲：帆借八方风，舵掌自主路，锚泊四海潮。千年商港再次解缆，这一程驶向深蓝。八百年前碎在码头的瓷片，和今天装箱发运的锂电池，走的是同一条路——这条路，越走越宽！

作者：孙艺

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com