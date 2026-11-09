别让209.6%的增长，掩盖了什么？

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:46:00

网上有一段温州年轻创作者的自述让我印象很深。镜头里，他的工位上摆着一台普通笔记本电脑，屏幕上是一段刚生成的瓯剧折子戏互动短剧——AI把唱腔自动配上了英文字幕，观众点选不同分支，能走进不同的剧情结局。他说，以前做一部多语种短片，光翻译和配音就要两个月，现在三天就能上线；作品在海外平台播放量已破十万。这个画面让我意识到：温州文化出海的动力，不只在政策文件里，也在一个个具体创作者的键盘上。

这正是“AI+文化”主攻方向的落地注脚。7月，全市文化“新三样”高水平出海推进会明确这一方向；9月23日，众博AI互动短剧平台落地鹿城，同步发布“亿元级创作者扶持与全球发行计划”，8家企业签约入驻AI动漫影视产业园。2025年，温州规上文化新业态产业增长209.6%，今年一季度再增107.7%。从“温州制造”到“温州故事”，数字确实亮眼。

但评论不能只停在亮眼处。209.6%的增长，增长的主要是产能——短剧数量、生成效率、播放数据；而“什么算好故事”的标准，很大程度上仍握在海外平台的算法手里。这是一个值得警惕的“叙事逆差”：如果温州创作者只是追着算法偏好，生产“算法友好型”故事，那么增长越快，越可能是在用别人的语法讲自己的事。播放量破亿，不等于文化影响力破圈。文化出海真正的拐点，不是数据翻番，而是“温州式叙事”本身成为一种被世界认可的讲故事方式——从输出产品，走向输出标准。那位创作者那部瓯剧短剧之所以可贵，恰恰因为它带着瓯剧的拖腔与分支叙事，没有为了迎合算法把棱角磨平。

我自己最近追的《全员恶仙：我有一座种仙观》就是一个耐人寻味的例子。它确实好看，第8季红果热度冲到4700万以上，暗黑疯批的设定让人上头。但冷静下来想：让我“上头”的，是它讲了什么只有它能讲的故事，还是它踩准了算法喜欢的节奏？它的“恶仙”设定够邪够癫，可这种“邪癫”本身，是不是也是一种可以被批量复制的“算法友好型”配方？我追它，和温州文化出海真正需要的东西，可能恰恰是两回事。它火，火在“被观看”的体验足够刺激；而温州故事要真正走出去，靠的不能只是“被观看”——而这就引出了另一个问题：什么样的文化内容，才经得起“被反复使用”？

红果短剧的火爆，为这个判断提供了一个更冷的注脚。2026年7月，其日活已达1.68亿，AI剧大量涌入热榜——但同期22万部AI剧中，能跨过盈亏线的只有1.3%，这是回本口径，不是爆款口径。产量与存活率的巨大落差说明：产能繁荣与真正的文化影响力之间，隔着一道尚未弥合的叙事鸿沟。增长的数字越漂亮，越要追问：我们增长的是“温州讲故事的能力”，还是“替算法生产内容的能力”？

顺着这个思路，还有一层更远的想象：AI时代，文化出海拼的可能不再是“故事讲得多好”，而是“可二创性多高”。如果瓯剧的唱腔、温州商帮的传奇、雁荡的山水，能被做成全球创作者随手调用的AI素材与叙事接口，那么世界就不只是“听温州讲故事”，而是“用温州的元素讲他们自己的故事”。一部爆款短剧的传播半径终究有限，但一种被全球创作者反复调用的文化素材，其生命力是指数级的。文化出海的最强形态，是让自己的文化成为别人创作的“原材料”——从“被观看”变成“被使用”，而一种文化被使用得越多，就越不可能被忘记。

但“可二创性”的意义，恰恰要在平台算法的反面来理解。红果生态的繁荣与从业者的窘迫并存：2025年万次播放还能收益百元，如今只剩5到10元；一部成本三五千元的作品，需要百万播放才能回本，而大多数作品播放量停在几十万。有从业者“手搓11部漫剧只赚了9块6”。平台算法驱动的出海，创作者始终是“租客”——路不是你的，车也不是你的。温州真正的机会，不在于在某个平台的算法里做出几部爆款，而在于把温州文化元素“素材化、接口化”，让它们不困在任何一个平台的算法里，成为全球创作者可以自由取用的公共素材。让世界用温州元素讲他们自己的故事——这才是从“租客”变“房东”的路径。

当然，这一切的前提，是创作者能持续活下来。亿元级扶持是点火，市场才是续航。8家企业签约入驻是好的开始，但产业园能否从“政策聚集”走向“内容聚集”，取决于有没有持续产出被海外用户真正需要、而非仅仅被补贴驱动的作品。这话落到红果生态里上百万AI短剧从业者身上，分量更重：扶持能点火，但点着的火能不能烧到创作者自己的灶台上，才是“市场续航”真正的考题。落到那位创作者身上，就是明年还能不能靠作品养活自己。

看清“叙事逆差”，是为了不掉进数据繁荣的陷阱；提出“可二创性”，是为了找到比爆款更持久的路径；盯住“市场续航”，是为了让扶持真正长出生态。温州的优势在于，它有足够厚的文化家底，也有敢闯敢试的产业基因。把AI当工具而非答案，把扶持当起点而非终点，让那位创作者这样的年轻人真正成为主角——温州故事才能既“出得去”，又“立得住”，更“留得下”。

从“温州制造”到“温州故事”，变的是载体与叙事，不变的是向海而生的魄力。当AI为帆、故事为桨，我期待的不只是播放量的增长，更是有一天，一位外国年轻人会因为一部互动短剧记住温州，并且用温州的元素，讲出属于他自己的故事。

作者：林培培

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com