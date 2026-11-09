让温州故事走出去，更让世界听得懂

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:47:40

一座城市要被世界看见，不仅要靠产品打开市场，也要靠文化赢得认同。2025年，温州规上文化新业态产业增长209.6%，今年一季度继续增长107.7%。从“AI+文化”成为发展主攻方向，到AI互动短剧平台落地鹿城，温州文化出海正迎来新的机遇。如何把文化底蕴转化为传播优势，让世界听见温州、读懂温州，成为一道值得思考的发展课题。

以文化底蕴为根，让温州故事有源可寻，好故事离不开真实的生活，也离不开深厚的文化积淀。温州有千年商港的开放记忆，有温商敢闯敢拼的奋斗历程，也有南戏等独具特色的文化资源，这些都是讲好温州故事的宝贵财富。2026年8月，永嘉本土企业出品的原创网剧《南戏》上线腾讯视频，以现代影视形式展现传统文化，为地方文化传播提供了新的表达方式。这启示我们，文化传承不能停留在简单展示，更不能将文化符号机械拼接，而应从历史故事、人物经历和生活细节中寻找创作灵感，让传统文化融入当代生活。温商闯荡市场的创业经历、普通人奋斗生活中的酸甜苦辣，都可能成为打动观众的故事，只有把地方特色与人类共同的情感联系起来，让作品既有温州味道，又有情感共鸣，才能使海外受众透过一个个鲜活的人物，了解温州的城市气质，感受中国文化的独特魅力。

以数字技术为翼，让温州故事跨越山海，好故事需要好的表达方式，也需要畅通的传播渠道。人工智能的发展，为文化创作带来了新的可能，从剧本构思、分镜设计，到配音字幕、多语言制作，AI工具能够帮助创作者提高效率，让更多创意有机会转化为作品。2026年9月，众博AI互动短剧平台落地鹿城，8家企业签约入驻AI动漫影视产业园，并推出创作者扶持与全球发行计划，展现了温州推动文化与科技融合发展的积极探索，平台、企业与创作者的集聚，有助于打通内容制作、技术支持和海外发行等环节，为文化出海创造更好的条件。不过，技术是助力创作的工具，而不是代替创作的答案，若一味追求制作速度和流量，忽视故事本身，即使作品能够迅速传播，也未必能真正打动人心。因此，温州既要积极拥抱人工智能，也要重视人才培养与原创能力建设，让技术服务于创意，让创新扎根于文化，推动更多优质作品从温州走向世界。

以精品内容为本，让温州故事真正深入人心，文化出海不能只看传播得有多快，更要看作品能否留下深刻印象。面对文化产业的新机遇，温州需要在鼓励创新的同时更加注重内容质量，引导创作者深入生活、扎根本土，从城市发展、产业变迁和百姓日常中发现值得讲述的故事。同时，还应主动了解不同国家和地区的文化习惯与审美需求，通过准确翻译、合理改编和多元发行，让海外受众更容易理解作品所表达的情感。对于文化企业而言，既要重视市场反响，也要守住原创底线，加强版权保护，避免同质化创作消耗行业活力；对于相关服务平台而言，则要为创作者提供更多资源支持，帮助好创意成长为好作品。只有将本土特色与国际表达结合起来，把短期流量转化为长期影响，文化出海才能走得更稳、更远。

文化因交流而丰富，城市因故事而鲜活。温州要以文化传承守住根脉，以数字技术拓展边界，以精品创作赢得认同，让世界不仅看见温州的产业活力，也能读懂这座城市的历史底蕴与人文情怀。

作者：林海鹏

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com