听见之前，先让故事有路可走

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:49:09

很多人认为，城市对外传播比拼的是声量大小、宣传力度。但温州的文化出海实践印证了一个朴素道理：想要让世界真正听见一座城市的声音，首先要为本土故事修好一条能创作、能输出、能变现、能持续的通畅之路。只有故事走得出去、价值收得回来，城市的声音才能真正抵达海外、扎根人心。

极具代表性的有瑞安一家数字文化企业的出海经历，该企业每月稳定产出十五部出海微短剧，早期内容创作完全跟随海外算法偏好，扎堆狼人题材、豪门剧情等流量模板。这类内容受众广、起量快，却存在明显短板：同质化严重、可替代性强，观众看完转瞬即忘，无法形成城市辨识度。

实践摸索中，企业找到了全新突破口：跳出通用流量套路，聚焦温州、瑞安真实的创业奋斗、侨乡生活日常。凌晨三点灯火不息的车间生产、侨眷家庭质朴细腻的生活温情、本土人独有的烟火百态，这些带着浓郁地域特色的真实故事，精准击中了海外侨胞和外籍观众的情感共鸣。企业由此明白：算法能带来流量，唯有独有的本土生活肌理，才能带来不可复制的传播力量。

优质本土内容是传播的核心，但内容独特绝不代表天然具备出海能力。本土故事想要走出国门，中间隔着一整套完整的产业壁垒：原创创作、拍摄制作、多语种翻译、海外分发、版权确权、收益回流。任何一个环节缺失，再好的本土故事，也只能困在本地、难以出圈。

为打通全链条堵点，需从源头布局，夯实内容创作根基。依托东源村八百年木活字非遗底蕴，当地打造网络文学村，推行“以训带创”的培育模式。首期三十八名青年人才完成系统实训，成功孵化四十四个原创IP，落地三十六部签约网文，更培育出两名头部平台S级编剧。这套人才培育体系，从源头解决了文化出海的核心难题，为持续产出带有瑞安烙印、温州底色的原创内容筑牢人才底座。

在内容生产与输出环节，瑞安借力数字技术实现轻量化突破。当地AIGC双创中心依托人工智能技术降低创作门槛，累计打造百余部原创微短剧，仅上半年就有三十六部作品成功出海，单部最高播放量突破五千万次。相较于一线城市大资本打造的爆款作品，县域团队的创作规模虽不算突出，却构建了属于中小城市的完整出海链路，实现了本土内容常态化、规模化出海。

文化出海行稳致远的关键，在于版权与收益闭环，这也是最容易被忽视的核心环节。长期以来，县域文化内容出海普遍存在痛点：内容传播出去后，版权无法确权、收益无法回流、创作者难以持续获利，最终导致产业昙花一现。针对这一难题，瑞安搭建数字文化资产交易服务平台，汇聚八千余件版权作品、两千六百多个优质视听产品，打通“版权登记、作品存证、成果展示、交易转化”全链条服务。这套规范化的版权服务体系，彻底改变了文化出海“只传播、不获利”的单次模式，让创作者的劳动成果得到保障，让本土文化产业具备持续造血能力。

立足温州全市，文化出海的产业布局更加清晰。即构建“好内容走向全球、收益落回温州”的完整闭环，计划到2028年，实现文化“新三样”出海超一万部、贸易额突破十亿元。传播的本质是可持续，只有让讲故事的人能够依靠创作立足，本土故事才能源源不断走向世界。2025年，温州规上文化新业态产业增速高达209.6%，远超全国14.3%的平均水平；今年一季度依旧保持107.7%的高速增长。即便考虑基数偏低因素，近十五倍的增速差距，足以证明模式的可行性。

人工智能拉低了内容制作门槛，海外平台简化了分发流程，版权体系打通了变现通路。多重优势叠加，让非一线城市，也可凭借独有的在地文化、轻量化数字生产模式，成功入局原本被头部资本垄断的文化出海赛道。

真正的对外传播，从来不是声势浩大的对外推介，而是润物无声的情感共鸣。是一句温方言语的温度，是一段奋斗日常的共情，是普通人真实生活的力量。对于城市出海而言，响亮的宣传远不如通畅的产业通路重要。修好创作、输出、确权、变现的完整赛道，让本土故事有路可走、有利可回，世界自然会听见属于瑞安、属于温州的独特声音。

作者：金泽煜

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com