前三秒之后，温州拿什么让世界“追更”

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:50:49

做短剧的人都懂一个残酷的道理，前三秒留不住人，后面再精彩也没有观众。文化出海同理，锣鼓敲得再响，故事进不了人心，一切归零。今年9月，众博AI互动短剧平台落地鹿城，同步发布亿元级创作者扶持与全球发行计划，8家企业签约入驻AI动漫影视产业园。2025年，温州规上文化新业态产业增长209.6%，今年一季度再增107.7%。数据滚烫，可观众点进来靠前三秒，追下去靠的是后面每一集。要让世界真正“追更温州”，得先想明白人家到底在追什么。

追更追的是“人”，先让角色立得住。观众追剧追的从来不是特效和布景，而是里面那些放不下的人。温州恰恰最会塑造这样的角色。九百年前，九山书会的才人写下《张协状元》，中国现存最早最完整的戏曲剧本诞生于温州，“南戏故里”由此得名，贫女与张协的命运曾让勾栏瓦舍里的看客牵肠挂肚。九百年后，永嘉学派经世致用的事功精神，改革开放里温商闯荡四海的传奇，走遍千山万水的四千精神，都是取之不尽的“人物库”。众博平台上互动短剧《暗潮涌动》周播放量突破5亿，靠的也不是炫技，而是把真实的人性讲进了人心。角色立得住，观众才追得下去。

追更追的是“勤”，再让更新跟得上。追剧最怕断更，胃口吊起来，供不上货，热度三天就凉。过去一部短剧走向海外，翻译、配音、本土化改编，每一环都是中小团队迈不过的成本门槛，一集磨半个月，观众早跑没了。AI恰恰补上这块短板，一键翻译、智能配音、互动剧情生成，十几人的工作室也能稳住更新节奏，把作品源源不断发往全球。落地鹿城南汇的天下书盟，从小说平台上选书、AI改编到全平台发行跑通一条流水线，如今月产5到10部精品剧，已链接美国、日本、东南亚等7个国家的发行渠道。这正是“AI+文化”被确定为文化“新三样”出海主攻方向的深意。温州文化企业以中小微为主，拼重资产拼不过北上广深，拼灵活、拼迭代、拼市场嗅觉，恰是温商的看家本领。亿元级扶持叠加全球发行计划，本质上是给万千小微主体配上了不断更的产能。

追更追的是“念”，要让牵挂留得下。一部剧能让人追到最后一集，靠的不是悬念有多巧，而是心里那点放不下的念想。技术能把台词译成上百种语言，译不出的那部分，恰恰是人类共通的情感，而那部分从来不需要翻译。温州手里握着一张好牌，近70万温州籍侨胞遍布全球，他们是最先惦记家乡故事的观众，也是最好的转述者，一个好故事经由他们走进海外的街巷与社群，胜过千百次广告投放。嗨番漫剧、SeeBay等本土平台接连入场，8家企业抱团入驻产业园，温州正在把一时的流量沉淀为长久的留量。

九百年前的温州人不会想到，勾栏瓦舍里的南戏，会以互动短剧的形态重新出海。下一帧画面可以由算法生成，让人想要按“下一集”的却永远是故事本身。世界会不会追更温州？答案不在算力里，在每一个认真讲故事的温州人手里。

作者：严秋杝

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com