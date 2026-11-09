AI+文化新篇章 世界与温州又相识

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:52:25

“十五五”开局，国家文化产业发展规划将数字文化贸易置于显要位置，文化“新三样”被列为出海重点。蓝图之下，温州明确“AI+文化”的主攻方向，推动平台落地与产业发展，使规上文化新业态产业实现跨越式增长。温州推动文化出海，通过文脉铸魂、技术扩域、平台聚力，把“制造之城”的供应链能力构建为“故事之城”的跨文化叙事能力，让温州故事成为温州制造最生动的注脚，让世界重新认识温州。

文脉铸魂，旧山河里生新叙

温州的故事，不是凭空起笔，瓯越文化赓续千年，山河有信，江海留痕，叙事资源便是现成的IP库。朔门古港的帆影，曾载瓷器与商旅驶向海上丝路，那一片帆影化为网文之意，让海外读者在字里行间听见潮声；永嘉学派的义利之辩，讲究经世致用、义利并举，其思想锋芒化为短剧之形，在人物进退之间照见商道与人心的取舍；南戏的水磨腔，一唱三叹，婉转缠绵，化为游戏之韵，让年轻玩家在交互之间触摸古老声腔的温度。温籍作家善水的《书灵记》借多语种传播，海外阅读量突破800万次，说明瓯越故事可在不同语言的人心中泛起涟漪；瓯越金缮技艺织入AI短片《归缮》，跻身亚太AI短剧十强，那道金线所缝补的，不只是器物的裂痕，也是传统与现代之间的缝隙。文脉既定，出海的内容便带着不可替代的指纹：它不是无根之木，不是浮萍逐流，而是从旧山河里长出的新叙事，根在瓯越，枝向世界。

技术扩域，轻骑亦可入深海

魂脉需要载体，而AI正在重写载体的成本公式。昔日一部短剧的制作，需传统团队四到五个月，而鹿城欢腾科技研发的“飞影AI”，让一部60集短剧的只需5人7天完成。它改写了生产方式，意味着小团队不必再被影棚、档期与人力所困，轻骑数人，亦可驶入深海。AI短片《妈·马》以汉字“妈”为原点，全程依托文生视频与数字人技术，将一字之形、一声之唤，化为影像中的情感长河，最终摘下第五届首尔国际AI电影节“最佳AI短片”金奖，让一座没有传统影棚的城市站上了国际领奖台。当制作周期与团队规模不再构成门槛，文化的产能便从“手工作坊”转入“轻骑兵”式的持续输出，不是偶一为之的精品孤本，而是源源不断的叙事舰队。技术扩的不只是效率，更是让过去被高门槛挡在门外的年轻创作者、小城团队、非遗手艺人，如今皆可执AI为笔，把各自的地方经验写成可被世界看见的故事。技术扩域，扩的是创作的主体，扩的是表达的疆界，扩的是温州故事驶向深海的航道。

平台聚力，散珠玉处聚新舟

技术拆掉了门槛，平台则负责把散落的产能编成航线。瑞安“嗨番漫剧”出海平台专注漫剧海外发行，2026年上半年已出海短剧36部，最高播放量超5000万次，配套多语种译制与海外渠道投放，让中小团队不必独自摸索语言之隔、渠道之艰、规则之异，皆由平台先行探路，创作者只管把故事讲好。龙湾浙南AI内容创作与传播基地2025年产出AI影视作品超2000部，经基地发行渠道向全球网络平台输送逾5000部国产剧，基地之内，创作孵化、译制发行、渠道对接渐成生态，散落产能得以编成舰队。阜博集团落地温州，以其与迪士尼、YouTube等400余家国际平台的合作网络接入分发与维权环节，使作品出海不仅有“抵达”之能，更有“守护”之盾。平台聚其力，温州的文化出海便不再是一剧一地的偶然破圈，而是一条从创作孵化到全球落地的链条在持续运转，前端有文脉供血，中端有技术赋能，后端有平台护航，孤舟成阵，航线渐明。

温州没有另造一座文化之城，它把制造年代积累的供应链直觉平移到故事的生产与抵达之中，不断挖掘自身文化内涵。当瓯越的帆影、义利、水磨腔，经AI之楫、平台之港驶向世界，温州便不只以器物见知于人，更以叙事立于世。制造之城，由此有了故事的体温；故事之城，亦保有着制造的筋骨。世界正循着文化的航线，不断重新抵达、认识温州。

作者：孙安安

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com