瑞安市委网信办 2026-11-09 12:53:48

鹿城一间机房里，00后创业者包翰布盯着屏幕上一帧帧生成的分镜——他团队做的AI短剧，几个小时后就要上线海外平台；万里之外的塞浦路斯，一块户外大屏上，温州出品的AI影像正循环播放。屏内屏外，隔着的早已不止山海，还有一条铺到眼前的路。2025年，温州规上文化新业态产业增长209.6%，同期全国为14.3%；今年一季度再增107.7%。数字之外是更动人的变化——这座以皮鞋、打火机闻名的城市，正把自己的日常一集一集更新给世界看。

一更，故事生根。《左传》有言“言之无文，行而不远”，出海先得有好故事。温州故事的独特，在于它长在本土生活里，也长在侨胞乡愁中。瑞安一家数字文化企业平均每月出品15部出海剧，题材从北美观众偏爱的狼人、豪门，渐渐转向温州的创业与侨乡故事。负责人庄智帆说得真切：“这是我们身边真实的瑞安日常，也是海外侨胞心底最柔软的共鸣点。”这句“最柔软的共鸣点”，点出了共情从哪里来。海外观众愿意追的，是一个和自己过着相似日子的人；地名越具体，细节越家常，另一片土地上的人越容易会心一笑。网文出海的成绩单同样亮眼。蒋胜男《芈月传》推出泰文版与缅甸语广播剧，侧侧轻寒《簪中录》英文版登陆美国并被韩国翻拍，枯玄《仙王的日常生活》动画登上Netflix全球动漫总榜前20。故事扎得越深，声音传得越远。

二更，技术添翼。9月23日，众博&DOUJU AI互动短剧平台落地鹿城，同步发布“亿元级创作者扶持与全球发行计划”，真人作品单部最高80万元、AI作品单部最高20万元分成保底，创作者最高可享70%的可分配收益；8家企业同日签约入驻温州AI动漫影视产业园。名叫“漫谷”的园区有6300平方米创作空间、可容纳上千名创客，1500万元算力补贴、百亿级大模型免费开放。从上海来的马之源入驻半年，AI作品就登上塞浦路斯大屏；本地青年把镜头对准温商奋斗史与东源木活字。技术先撬开的是成本这道坎。一部短剧从剧本到成片，过去要几十万元、耗几个月，如今一个人一台机器，几天就能拿出样片，这样的效率几年前难以想象。门槛降下来之后，最值钱的反而是“只有这里有”的东西——东源木活字的一方字模、瓯剧甩出的水袖、巷口那家开了三十年的鱼丸店。AI压下去的是成本，抬起来的是本土素材的身价。

三更，众声成潮。温州文化出海有一张别处难复制的网。83.6万海外温州人散作满天星，350多个海外温籍侨团可作联络站，“温州网文出海共建计划”整合头部平台与侨团资源，把声音铺向欧美、东南亚、中东。产业的引力也在显形，近一年网易、掌阅科技等66家重点企业落地，从对接到入驻平均只用20天。放到全国的盘子里看，这条路并不孤单。中国微短剧应用在海外下载量已超12.1亿次，《黑神话：悟空》全球累计销量突破3000万份，中国文化产品已经有了稳定的海外客群。出海最难的两处，一在本地化，一在渠道成本。温州恰好把两头都接上了，侨团是现成的渠道，AI是压得下来的成本。按三年行动方案，到2028年，全市力争推动文化“新三样”作品出海超10000部、贸易额超10亿元。

从一更追到三更，追的是剧，也是剧里那份可亲可感的中国。《周易》说“观乎人文，以化成天下”，文化的本义就在一个“化”字，化进别人的日常，才算真的到了。温州这几年做的，正是把“化”字落到一条产线、一个园区、一张侨网上，一年一年往下更，戏一集一集接着讲。瓯越人向来敢为人先，从前把生意做到天边，如今把家常讲给世界听。三更过后是黎明，世界听见的，必将是一个更加立体、更加生动的中国！

作者：孙艺

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com