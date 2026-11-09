园的闭幕式是城的开场白

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:56:43

清晨六点半，园博园仙湖边的环湖步道上已经有人在慢跑。不收门票，不设围墙，出站即入园，附近村民陈阿姨说，以前这里全是老厂房、荒地，散步都没地方去，现在早晚都能过来走走。7月24日，历时百天的第十五届中国（温州）国际园林博览会闭幕，主会场累计接待游客超820万人次，“五一”单日峰值35.6万人次。热闹散去，留下一道比办会更难的题目：一座园，靠什么继续活下去？

十月，温州把这道题摆上了桌面。9日，市委深改委会议部署园博园“市场化运营+产城共生”改革；15日，市直部门“比看”活动提出“把运营思维贯穿城市开发建设全过程”；17日，振丰书记调研朔门古港，要求“政府引导+市场运作、一街一策”。三次部署，讲的是同一件事：城市更新不止于“建”，更在于“活”。

这不是温州一地的自觉。中央城市工作会议明确，我国城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段；习近平总书记要求“打破‘重建设、轻治理’的传统思维和习惯做法，推动城市高质量更新、高水平运营、高效能治理”。上半场比谁建得多，下半场比谁撑得久——建设是一次性结账，运营是天天要算的账。

要接住下半场，先得把“运营”两个字从三个误会里捞出来。

运营不是闭幕之后再补的招商，是图纸落笔前就定下的用途。不少地方办展是“先办展、后善后”，展期一过，场馆空置。温州的做法是运营前置：230公顷园区在规划之初就纳入城市永久绿芯，定下展馆全部保留、空间分阶段盘活的底线。中国馆转向会展与商务，34座城市展园化作“山海潮集”“万国乐集”，一路之隔的园博工坊改成数字产业孵化园、已入驻90余家商户，南园做自然课堂与生态研学。图纸上先想好闭幕之后谁在用，比事后补招商省钱得多，也难得多。

运营不是一年三百场堆出的热度，是五年后还肯绕道来的日常。《园博园可持续运营发展计划》提出每年不少于300场活动，“四季有主题、月月有活动、日夜有秀场”，这当然是热度；但热度之外还得看回头客。判断运营好坏的标尺，不在开幕式的烟花，在五年后一个平常的周二傍晚，还有没有人愿意绕过来走一圈。温州城市更新里有个细节比灯光更说明问题：老旧小区电梯引入综合保险，每台年保费3500元，撬动最高8万元维修保障，覆盖67个小区1219台电梯，故障率下降67%。不新建一寸楼，只把一套长期机制接上，这就是运营。朔门古港讲“一街一策”也是一个意思——“三十六坊”“七十二半巷”各有各的脾气，不是把门面统一刷成仿古色就算更新。

运营不是政府一退了之的市场，是公共性打底、市场力添彩。“政府引导+市场运作”，两头都省不得。政府守的是公共性：全园9棵百年榕树、655棵乔木原地保留，55万平方米原生植被得以修复；城市水利调蓄工程化作超800亩园博水系，区域排涝能力从“不足五年一遇”提高到“二十年一遇”。这些不产生票房，却决定了一座园能不能被市民长久地当作家门口。市场添的是活力：主理人品牌、非标商业、研学营地，让空间自己长出内容。2025年度中央财政支持城市更新行动补助资金绩效评价，温州获评最高等级A级，与北京、上海等城市同列一个梯队，拿“A”靠的不是哪个项目建得漂亮，是这套机制能不能长久跑下去。

说到底，城市是拿来过日子的，不是拿来剪彩的。建设的成绩写在竣工牌上，运营的成绩写在反复来的人脚下。从"展会流量变城市留量"到"人气变发展商机"，中间隔着的是日复一日的维护、调整与让利。园博园的闭幕式已经开完，一座城的开场白才刚念第一句。下半场不比谁建得更快，比五年后一个寻常傍晚，步道上还有没有人慢跑、老街里还有没有灯亮着。这活儿没有竣工日。

作者：冯铭瑞

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com