运营前置，才是城市下半场的入场券

瑞安市委网信办 2026-11-09 12:58:26

城市下半场拼运营，拼的不是建成之后谁来管，而是看运营的逻辑有没有进场。温州10月的三场部署，指向的正是同一个命题：园博园把运营团队拉进规划阶段，朔门古港要求“一街一策”，市委强调“运营思维贯穿全过程”。方向已经清楚，关键在怎么落下去。

运营前置，首先要前置到规划图纸上。园博园没有走“先建完再招商”的老路，而是在规划阶段就引入专业运营团队，构建“北园度假、南园研学”的差异化格局，并与周边三溪市集、梧田老街实现交通互联、业态互补，按“开园即开业、展后即永续”的目标同步推进商业布局。更实质的一步是机制设计：成立合资运营公司，采用“合作运营+营收分成”模式，把运营权的收益与项目实际经营效益深度绑定，运营方不再是拿管理费的“物业管家”，而是与项目共担风险、共享收益的合伙人。230公顷园区在动工之初就定下“展馆全部保留、空间分阶段盘活”的底线，从源头堵住“建完就闲置”的浪费。

运营前置，还要前置到机制缝隙里。朔门古港的难点不在建设，而在老街区产权复杂、审批繁琐，“想改的改不动”。温州的解法是在机制上开口子：华盖里街区试点“带建筑地块出让”，让有修缮能力和经营思路的社会主体能够合法进入；配套“小微工程消防审批承诺制”，把审批效率提上来。保护的红线不动，运营的空间打开，这才有了“政府引导+市场运作”真正落地的条件。鹿城双井坊走得更早一步，用“征租引并举”替代大拆大建，自愿征收68户、协商租赁近10户，以存量安置房和房票作为征收成本，撬动5万平方米片区，引入社会资本1亿元，形成“政府持有、企业租赁、居民自用”的多元共存格局，建设、运营、维护全流程市场化运作。改造后年客流超800万人次、年营收破亿元，带动街道年增收127万元，证明运营前置不是烧钱的门面，是可以算得过账的。

最根本的前置，是资本结构的前置。2025年温州城市更新重点项目完成投资38.05亿元，其中中央和地方财政资金约13.6亿元，撬动社会资本24.46亿元，杠杆效应显著。双井坊引民资，污水处理厂用特许经营，园博园统筹多方资金——钱从哪里来、由谁来运营、收益怎么分，在建之前就谈清楚，后续的“活”才有制度基础。

城市下半场的入场券，不属于建得最快的那座城，而属于在图纸阶段就想清楚“谁来经营、靠什么活下去”的那座城。运营前置一小步，城市少走一大段弯路。

作者：张洵煜

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com