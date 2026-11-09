数字浪潮来了，关键是让大家都能用上

瑞安市委网信办 2026-11-09 13:00:34

在温州，一家制造企业想提高生产效率，可能需要一套数字化管理系统；一家小店想拓展生意，可能需要线上经营工具；一位市民想办理业务，也希望少跑一趟腿。这些看似不同的需求，其实都指向同一个问题：数字技术发展得再快，最终还得让企业和群众真正用得上。

11月2日，2026世界互联网大会乌镇峰会开幕，54个国家和地区670余家企业携千余项成果亮相“互联网之光”博览会。与此同时，温州数字经济增加值四年间从560亿元增至875亿元，数安港集聚1200余家企业，4820家企业完成数字化改造。从乌镇的前沿技术到温州的应用场景，数字经济正在从“看得见的创新”走向“用得上的便利”。

数字化转型，不能让中小企业望而却步。温州制造业基础扎实，但不少中小企业规模不大、资金有限，数字化转型并不是买几台智能设备、上一套管理系统那么简单。系统投入之后能不能适应生产流程，员工会不会操作，后续维护成本高不高，都是企业要考虑的现实问题。如果转型方案过于复杂，反而可能增加经营负担。因此，推动数字化改造不能一味追求高配置和大投入，而应根据企业规模和实际需求，提供灵活、实用的解决方案。让小企业也能从一项设备改造、一个生产环节开始，逐步尝到数字化带来的好处。

数据资源，不能只在平台里“热闹”。数安港集聚1200余家企业，为温州数字产业发展提供了重要支撑。但数字经济不能只看平台集聚了多少企业、开发了多少产品，更要看数据是否真正流动起来，能否解决产业发展的实际问题。对制造企业来说，生产数据能否帮助优化排产、降低损耗；对服务企业来说，数据能否帮助精准对接客户，才是最直接的价值。要进一步推动数安港与本地产业深度合作，让平台资源和企业需求有效衔接，减少信息壁垒，使数据从“沉睡资源”变成发展资产。

数字服务，不能让群众被技术挡在门外。如今，网上办事、移动支付、智慧交通已经成为日常生活的一部分，数字技术确实让生活更加方便。但对部分老年人和不熟悉智能设备的群体来说，过多的线上操作也可能成为一道门槛。数字化建设不能只追求办事流程越来越快，还要考虑不同人群是否都能顺利使用。保留必要的线下窗口，完善人工咨询和帮办服务，让线上服务更简洁、线下服务不断档，才能让数字便利真正覆盖更多人。

乌镇峰会展示的是数字技术发展的新方向，温州的实践则提醒我们，技术创新最终要落到具体的人和事上。企业用得起、数据流得动、群众用得顺，数字经济才算真正扎下了根。数字化不是少数企业的“升级选项”，也不应成为普通群众的“使用难题”。让技术更接地气，让发展更有温度，才能让数字浪潮惠及更多车间与街巷。

作者：虞景雅

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com