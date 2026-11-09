数字普惠要先算清三本账

瑞安市委网信办 2026-11-09 13:01:16

乌镇的展台上，一项项成果讲的是未来几年的可能；瓯江口那边的车间里，老板正在算这个月的电费和人工。11月2日至5日，2026年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行，“开源开放 共建共享”是主题，54个国家和地区、670余家企业的千余项成果都集中在“互联网之光”博览会上。几乎同一时间，温州报出另一组数字：数字经济增加值四年间从560亿元增至875亿元，数安港集聚1200多家企业，4820家企业完成数字化改造。一边是“能做什么”，一边是“值不值得做”。数字普惠听起来宏大，落到企业和人身上，其实就是三本账：成本账、信任账、时间账。三本账算得平，普惠才成立。

先说成本账。中小企业最怕“一步到位”的数字化：一套系统几十万元，还得养人维护，细算下来，不如多请两个熟练工。开源与共享底座改的正是这个局面——通用能力不用每家都重新做一遍，公共数据底座由政府先把“路”修好。温州是全国唯一全部承接数场、可信数据空间、隐私保护计算等6项国家数据基础设施建设先行先试任务的城市，打通市县两级481个部门业务系统，归集公共数据超1300亿条。这些工程，任何一家企业都修不起，却人人都能上路。4820家企业的改造大多从一条产线、一个质检环节改起，靠的就是这条路已经通了。数字化的门槛，从来不是技术多深，而是第一笔投入多重。

再算信任账。数据不是不想用，是不敢用。数安港能聚起1200多家企业，靠的不是优惠，是规矩：数据不用调取原始个体信息也能完成运算，制度、技术、司法三层各自把责任兜住。如今这里上架数据产品超750个，落地17个国家级试点；浙江区域功能节点注册流通利用主体1900多家，支撑数据流通16万次，落地医疗、金融、交通、民生等30多个场景。信任也是可以算进账的——责任划得清，政府才敢把数据拿出来，企业才敢把数据用起来。开放不等于没有边界，共享也不等于免费白拿。把边界讲明白，普惠才不会变成“谁胆大谁先用”。

第三本是时间账。普惠的刻度，最终要落在钟表上。早高峰的机场大道汤家桥转盘，信号灯跟着车流走，稳住车速就能一路绿灯；过去办贷款要抱着社保、公积金等一沓证明跑几趟，如今手机授权一次，“信贷数据宝”就把合规加工后的数据送到银行；全市307家医疗机构影像汇入可信数据空间，跨院看病不重复拍片，检查费用降了六成以上，理赔核验从十几天压到2至5天。车间里也一样：泵阀、汽摩配的图纸和质检样本在安全域内归集标注，AI帮着出图、看料，相当于给老师傅多配了一双不知疲倦的眼睛。省下来的时间和钱，才是看得见的红利。

还有一本账容易被漏掉，是人的账。数字化的本意不是让老师傅下岗，而是让他的手艺留下来。温州正在试的“AI创新联合体”，不让企业交出核心机密，由龙头企业共建，再合规共享，把几十年攒下的车间经验变成可用的数据。这才是“共享”最深的一层：不只共享算力和数据，还共享经验、共享判断力。技术向上发展，最终要落到人身上；落在人身上，才叫普惠。

保险快赔、信贷数据宝已经从温州复制到甘肃、贵州，平台运营与合规评审流程被阿克苏等地借鉴。这说明三本账在别处也算得过来。风起乌镇，数至温州：峰会给出的是方向，车间给出的是答案。数字普惠的要义，向来不是把最先进的东西摆上展台，而是让最普通的人也用得起、用得放心、用得划算，这才是要留下来的东西。

作者：沈世泽

来 源：瑞安市委网信办

本文转自：温州新闻网 66wz.com