央视财经 2026-11-09 14:38:46

近日，我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证。这意味着我国在新一代通信网关键技术领域取得新的突破。

近日，我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证。这意味着我国在新一代通信网关键技术领域取得新的突破。

技术人员告诉记者，这次试验在1007.48公里的光纤线路上，首次实现了双向各64Tb每秒的信号同步传输，相当于支持每秒160部4K电影的上传和下载（每部按50GB计算），千公里信号单程传输只需3.43毫秒，创造了空芯光纤实时传输距离的新纪录。

据了解，这种技术比当前性能最好的实芯光纤传输容量提升一倍，传输距离提升60%。和同类空芯光纤传输试验相比，这次验证的传输距离提升了50倍。

未来有望在更广泛领域中替代实芯光纤

我国正在加大“六张网”建设力度，专家表示，现在广泛使用的光纤，绝大多数是实芯光纤，信号是在石英玻璃纤芯中传输，而空芯光纤的信号主要在空气通道里传播，这次试验验证了空芯光纤在长距离场景下的实用能力，未来有望在更广泛的领域和场景中替代目前普遍使用的实芯光纤，为我国新一代通信网和算力网提供关键技术支撑。

长飞光纤光缆股份有限公司首席科学家王瑞春表示，实芯光纤的光纤纤芯是石英玻璃，光在石英玻璃传输的速度是每秒20万公里。空芯光纤的芯子是空气，光在空气中传输的速度接近于真空的速度每秒30万公里，意味着从传输端到接收端时间会大幅缩短，时延会更小。

王瑞春表示，空芯光纤的技术特性有助于更好地去服务国家算力战略。大模型的训练推理需要跨数据中心的协同组网。数据中心间的数据传输速度和带宽将直接影响人工智能训练推理效率。AI数据中心里对时延要求非常快，光连接光传输的速率非常重要，它可以提升计算效率，也可以大幅降低类似于GPU或是存储芯片的投资成本。

目前，这种空芯光纤技术已经应用在深圳香港之间的全球首条跨境商用空芯光纤金融专线，在亚洲、欧洲等地区也落地了超过10个商用及试点项目。

来 源：央视财经

原标题： 全球首个！我国取得重大技术突破！

本文转自：温州新闻网 66wz.com