新华网 2026-11-09 14:38:46

国家统计局9日发布数据显示，10月份，全国居民消费价格指数（CPI）环比持平；同比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.2个百分点；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

国家统计局9日发布数据显示，10月份，全国居民消费价格指数（CPI）环比持平；同比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.2个百分点；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，从同比看，汽油价格同比上涨22.4%，涨幅比上月扩大5.8个百分点，影响CPI同比上涨约0.63个百分点，带动能源价格涨幅由上月的7.3%扩大至本月的9.9%。扣除能源的工业消费品价格上涨1.2%，涨幅比上月回落0.4个百分点，影响CPI同比上涨约0.30个百分点。

“服务价格同比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.34个百分点。食品价格同比下降2.9%，降幅比上月扩大1.2个百分点，影响CPI同比下降约0.49个百分点。”董莉娟说。

从环比看，全国CPI由上月上涨0.2%转为持平。其中，食品价格由上月环比上涨0.4%转为下降1.0%，影响CPI环比下降约0.17个百分点。

10月份，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.5个百分点；同比上涨5.7%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。

来 源：新华网

原标题： 10月份我国CPI同比上涨0.7%

记者 王雨萧

本文转自：温州新闻网 66wz.com