交通运输部：继续暂停对美船舶收取船舶特别港务费
央视新闻客户端 2026-11-09 14:38:46
据交通运输部消息，为落实中美第八轮经贸磋商成果，经国务院批准，继续暂停实施《交通运输部关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告》（交通运输部公告2025年第54号）、《交通运输部办公厅关于印发〈对美船舶收取船舶特别港务费实施办法〉的通知》（交办水〔2025〕59号）、《交通运输部关于启动航运业、造船业及相关产业链供应链安全和发展利益受影响情况调查的公告》（交通运输部公告2025年第55号）至2027年1月10日。
据交通运输部消息，为落实中美第八轮经贸磋商成果，经国务院批准，继续暂停实施《交通运输部关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告》（交通运输部公告2025年第54号）、《交通运输部办公厅关于印发〈对美船舶收取船舶特别港务费实施办法〉的通知》（交办水〔2025〕59号）、《交通运输部关于启动航运业、造船业及相关产业链供应链安全和发展利益受影响情况调查的公告》（交通运输部公告2025年第55号）至2027年1月10日。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 交通运输部：继续暂停对美船舶收取船舶特别港务费
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州园博园华灯初上 暮色醉人看温州11-09
-
逆袭有“靠山”！温州“大企帮小店”社会11-09
-
政策托底 场景落地 温州数字经济连续三年稳步上升外地媒体看温州11-09
-
千年文脉生生不息 浙江温州文旅融合激活塘河深层价值外地媒体看温州11-09
-
第六届温州国际设计双年赛启幕 十年品牌聚焦AI设计新赛道社会11-09
-
涉及温州这些线路和点位！诗画浙江漫游长廊2.0版上线社会11-09
-
冷空气今天影响温州 明后天平原地区最低9至11℃社会11-09
-
世界网球大师赛温州站，观赛指南来了！社会11-09
-
温州南戏凭什么牛？看这几个“最”就明白了社会11-09
-
黄金25分钟！苍南小海味，闯出十亿级大市场社会11-09