交通运输部：继续暂停对美船舶收取船舶特别港务费

央视新闻客户端 2026-11-09 14:38:46

据交通运输部消息，为落实中美第八轮经贸磋商成果，经国务院批准，继续暂停实施《交通运输部关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告》（交通运输部公告2025年第54号）、《交通运输部办公厅关于印发〈对美船舶收取船舶特别港务费实施办法〉的通知》（交办水〔2025〕59号）、《交通运输部关于启动航运业、造船业及相关产业链供应链安全和发展利益受影响情况调查的公告》（交通运输部公告2025年第55号）至2027年1月10日。