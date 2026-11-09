新华社微信公号 2026-11-09 14:38:47

厄尔尼诺到底是啥？它会让今年变成暖冬吗？这个冬天又该怎么过？带着这些问题，记者采访了相关专家。

白天太阳一晒，暖得人想脱外套，刚脱下外套，冷空气又杀了个“回马枪”。进入秋冬换季，不少人都感觉气温像坐“过山车”。在这背后，一个遥远的“大家伙”正搅动着全球天气——有监测记录以来最强的一次厄尔尼诺事件，将对我国今冬明春气候产生明显影响。

厄尔尼诺到底是啥？它会让今年变成暖冬吗？这个冬天又该怎么过？带着这些问题，记者采访了相关专家。

厄尔尼诺到底是啥？它会怎样影响天气？

河北省气候中心副主任张金龙介绍，厄尔尼诺是指赤道中东太平洋海表温度出现大范围持续异常偏暖的气候现象，这一现象源于热带太平洋海洋与大气之间的复杂相互作用。厄尔尼诺并非年年出现，通常每2到7年出现一次，一次典型事件持续9个月至12个月左右。

他给出了这次事件的时间线：据国家气候中心监测，2026年5月，赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态；9月，正式形成超强厄尔尼诺事件；10月，已发展成为有监测记录以来最强的一次。当前事件还在继续发展，预计秋末冬初达到峰值，到2027年春夏季逐步消退，但气候影响仍将持续。

“目前它的影响已经显现。”张金龙介绍，因其快速发展，今年汛期，我国中东部地区降水总体呈“南北多、中间少”格局，涝重于旱，台风也较为活跃、强度偏强，风雨影响持久。

就一般规律而言，受厄尔尼诺影响，冬季我国大部分地区气温相对偏暖，但季节内冷暖起伏明显，寒潮偏多。到次年夏季长江流域和江南地区易产生洪涝灾害。“1998年、2016年、2024年，都是厄尔尼诺次年，对我国夏季气候特别是长江流域的降水影响显著。”张金龙说。

图片由AI辅助生成

超强厄尔尼诺，等于暖冬吗？

什么是暖冬？石家庄市气象台正高级工程师高祺介绍，暖冬是指冬季（上年12月至次年2月）平均气温高于气候平均值、并达到一定阈值的气候事件，按偏高程度分为弱暖冬和强暖冬。以河北为例，只有超过全省一半的气象观测台站冬季平均气温满足暖冬标准，这一年冬季才会被判定为暖冬。

“厄尔尼诺背景下，我国大部分地区冬季气温偏暖概率大，但仍可能出现寒潮。”高祺解释，冬季气温走势除了受赤道太平洋海温异常影响，还高度取决于冷空气聚集强度、南下路径和频次强弱。历史数据印证，超强厄尔尼诺年份依然可能出现强寒潮和剧烈降温。例如在2016年超强厄尔尼诺背景下，河北曾出现断崖式降温，局部最低气温降至零下37.6摄氏度，降温强度极大。

“暖冬是整体气候趋势，寒潮是阶段性天气过程，二者并不矛盾。”高祺认为，公众不能因为“大概率偏暖”就放松防寒避险的意识。

石家庄市气象台预报员加密监测预报频次。新华社发（刘芳 摄）

这个冬天，到底该怎么过？

张金龙认为，当前正值秋冬转换的关键窗口期，冷空气势力逐步增强，气温起伏明显，天气变化节奏快、幅度大。剧烈波动的气象容易导致人体体温调节和呼吸道免疫功能失衡，增加感冒、呼吸道疾病及心脑血管疾病的发病风险。

该如何平安过冬？专家建议：

一是密切关注气象部门的预报预警。及时掌握降温、大风、寒潮等信息，顺应天气变化增减衣物。

二是学会分层穿衣、重点保暖。大风天同等气温体感更冷，可采用“内层透气、中层保暖、外层防风”的“洋葱式”分层穿搭，出门戴好帽子、围巾，护住头颈等易受凉部位，根据早晚温差及时增减衣物。

三是老人和慢性病患者格外当心。河北省老年医院呼吸肾内科主任王海娟认为，清晨气温低、风力偏大、空气干燥，冷空气直接刺激呼吸道和心脑血管系统，晨间户外锻炼健康风险较高。因此，寒潮前后应减少清晨外出，晨练宜等太阳出来、气温回升后再进行。

四是外出注意防风避险。秋冬季大风多发，高空坠物、瞬时阵风、狭管效应风险突出。出门时远离广告牌、塔吊、临时搭建物和高大树木，防范高空坠物和瞬时阵风。

来 源：新华社微信公号

原标题： 最强厄尔尼诺来了，这个冬天怎么过？专家给出建议

本文转自：温州新闻网 66wz.com