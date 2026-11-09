央视财经 2026-11-09 14:38:47

据央视财经援引美国媒体11月6日报道，美国加利福尼亚州奥克兰市警方，目前正在调查一起涉及科技企业英伟达的货物被盗案件。被盗物品为AI芯片和计算机硬件，价值高达1140万美元（约合7610万元人民币）。

据央视财经援引美国媒体11月6日报道，美国加利福尼亚州奥克兰市警方，目前正在调查一起涉及科技企业英伟达的货物被盗案件。被盗物品为AI芯片和计算机硬件，价值高达1140万美元（约合7610万元人民币）。

分析人士表示，这可能是一起针对高科技企业精心策划的盗窃案。案情显示，一辆装载英伟达货物的卡车于今年8月29日从加州奥克兰出发，原定运往得克萨斯州沃思堡，提货流程符合原定安排，但卡车最终失联，受害人9月13日向警方报案。警方追踪发现，卡车曾在途中多次停靠，单次停留时长达数小时，最终在加州东南部圣贝纳迪诺县失去踪迹。

截至目前，警方尚未抓获任何嫌疑人。专家还表示，这批芯片在美国境外的售价接近美国本土的两倍，不排除赃物已经被转运出境的可能。据悉，这并非英伟达公司首次遭遇货物被盗事件。专家表示，这类案件的规模和复杂程度表明，相关犯罪手段日趋专业化，高价值科技产品的运输安全风险正逐渐凸显。

来 源：央视财经

原标题： 英伟达突发大劫案

本文转自：温州新闻网 66wz.com