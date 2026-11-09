少调休很好但只是第一步，打工人想要的更多
温度新闻 2026-11-09 14:58:33
“能不调就不调”、“少调休，不折腾”，2027年放假安排出炉，收获了不少好评。但话说回来，少调休只是第一步。大家想要的，是能有更多假期，假期的质量能更高
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