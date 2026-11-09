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其实每个人心中都有个“红果”

温度新闻 2026-11-09 15:02:25

“红果短剧太离谱了”冲上热搜，大家一边是思想很上进，吐槽剧情有多狗血多降智，一边是身体很诚实，一集接一集往下刷。其实人人都存在不花费理解力，而更花费直觉性的文化消费需求。前者值得珍惜，后者也不必被看低。

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