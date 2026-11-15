温州日报 2026-11-15 08:55:00

11月13日，以“烯创瓯江 材赋未来”为主题的2026中国石墨烯材料应用博览会暨中国国际石墨烯创新大会在温州开幕。当天，诺奖得主、中外院士及诸多石墨烯领域的顶级专家齐聚一堂，围绕石墨烯技术创新与产业应用等分享最新成果，探讨行业高质量发展之路。

温州网讯 11月13日，以“烯创瓯江 材赋未来”为主题的2026中国石墨烯材料应用博览会暨中国国际石墨烯创新大会在温州开幕。当天，诺奖得主、中外院士及诸多石墨烯领域的顶级专家齐聚一堂，围绕石墨烯技术创新与产业应用等分享最新成果，探讨行业高质量发展之路。

该活动是由中国石墨烯产业技术创新战略联盟联合欧盟、英国、马来西亚、巴西等各国石墨烯权威机构共同发起的全球石墨烯行业盛会。去年该大会首次移师温州，与乐清共建石墨烯产业创新生态圈。今年的创新大会上，主办方不仅请来了2010年诺贝尔物理学奖得主、中国科学院外籍院士安德烈·海姆做专题分享，还广邀欧盟、英国以及国内顶级石墨烯专家做专题报告。

大会期间，2026中国石墨烯材料应用博览会也同时在乐清市会展中心启幕，展会聚焦石墨烯材料应用方向，设置设备制造、原材料、应用三大核心展区，以“材料—装备—器件—终端应用—解决方案”一条链为展陈主线，全景展现石墨烯新材料在电力电气、新能源、电子信息、高端装备、未来健康、低空经济，以及汽车、医药、农业等领域的关键技术与创新应用。

正泰集团展示的石墨烯铜复合材料、石墨烯先进镀层、石墨烯重防腐、散热涂料、石墨烯聚合物正极材料等应用成果吸引了业界的广泛关注，如在电气装备应用方面，打通石墨烯复合材料全链路制造工艺，将创新成果深度赋能低压断路器、接触器等核心终端产品，四年累计配套应用超6亿台。

被称为“石墨烯之父”的安德烈·海姆观展后点赞温州企业在石墨烯领域的创新尝试。他认为，随着应用领域的不断拓展，石墨烯新材料产业正走进一个稳定增长的轨道。他感慨地说：“20年前，石墨烯与普通人几乎毫无关联，但今天无论在新款手机还是新能源汽车中，它都成为了不可或缺的一种材料。”

新材料产业是温州重点打造的五大战略性新兴产业之一。数据显示，今年前三季度，温州实现新材料规上工业产值846亿元，同比增速达24.2%，全年有望突破千亿元大关。在快速崛起的温州新材料产业中，以石墨烯为代表的新型碳纳米材料产业表现颇为抢眼，依托于全国最大的低压电器产业集群，通过正泰集团等链主企业牵引带动，温州从高导电铜复合材料涂层散热触点材料等应用切入，持续拓展石墨烯在电子信息、新能源、节能环保等领域的示范应用，一批石墨烯新材料应用企业拔节生长；温州大学碳材料与氢能产业技术研究院、温州石墨烯新材料应用中试平台等一批高能级创新平台相继落地，多个石墨烯相关项目入选省重点新材料首批次应用，温州石墨烯产业的创新生态正在不断优化、完善。

来 源：温州日报

原标题： “烯”望之城加速崛起 2026中国石墨烯材料应用博览会暨中国国际石墨烯创新大会在温启幕

记者 李显 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com