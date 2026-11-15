《潇湘水云》奏一曲 “千年琴脉”有归处

温州日报 2026-11-15 09:03:20

八百年前，南宋平阳籍著名琴家郭楚望谱下《潇湘水云》。自郭楚望至今八百余年里，平阳古琴文脉绵延不绝。11月12日至16日，2026第二届浙江（平阳）楚望古琴文化惠民周暨第六届“元白杯”古琴展演在平阳举行。

温州网讯 八百年前，南宋平阳籍著名琴家郭楚望谱下《潇湘水云》。自郭楚望至今八百余年里，平阳古琴文脉绵延不绝。11月12日至16日，2026第二届浙江（平阳）楚望古琴文化惠民周暨第六届“元白杯”古琴展演在平阳举行。30余名古琴名家、300余组参赛选手齐聚这座浙南县城，交流琴艺。从“楚望故里”石碑落成到名家音乐会举办，从惠民琴展到文旅采风，古琴文脉在这片山水间延续。

一张金名片

以琴为媒，文旅融合

南宋古琴名家郭楚望是平阳人，浙派古琴琴学体系由此发源，传世名曲《潇湘水云》也诞生于此。近年来，平阳着力打造“琴棋数画”四大文化标识，郭楚望正是“琴”的代表人物。四个标识里，“琴”在平阳根基最深，留下的遗迹和故事也最多，是平阳最有辨识度的一张文化名片。

“我们要抓住这个点打造‘楚望故里’古琴品牌。品牌打响了，以后大家寻访古琴根脉、看琴、玩琴、参与活动，可以带动平阳的旅游经济。”平阳县文化和广电旅游体育局局长姜友锐说。围绕这张名片，平阳把古琴文化放进景区建设、品牌传播和旅游线路里：南雁景区楚望台立起“楚望故里”石碑，碑上四字由著名古琴家吴文光亲笔题写，同时刻有学术解析文字，让这块碑既有山水气息，也有学术分量，成为一处可看、可寻、可感悟的实体地标。古琴名家与文旅创作者走进南雁、顺溪、坡南街采风，把琴音、古建、溪涧与非遗拍成短视频、做成直播，让“楚望故里”的琴声从线下活动延伸到线上传播。惠民周、研修班接连落地，平阳期待以古琴提升旅游知名度，让更多人因为郭楚望来到平阳。

“文旅融合离不开文化底蕴，没有文化的底子，旅游做不深也做不远。我们得有自己乡土的东西、跟别人不一样的东西。”姜友锐表示。以“楚望故里”为切入点，依托南雁山水，平阳正把“南雁山水、千年琴脉”做成特色文旅IP，让文化资源带动旅游发展。

一个惠民周

让古琴走近大众

办活动不难，活动真正“惠民”才难。五天里，古琴名家音乐会、“元白杯”展演、浙派古琴研讨会、惠民琴展、名家讲座、品琴雅会等活动密集展开。文化馆和坡南街游客中心全天设有惠民古琴展与扬州工艺品展，看琴、试琴、问价都不用买票。每场演出都为普通市民和琴友预留门票，通过公众号抢票即可参与。

“古琴毕竟是小众的，搞惠民周就是让一般琴友有学习交流的机会，也让普通老百姓能参与进来。”姜友锐说。第六届“元白杯”展演中，300多组选手分年龄段、分演奏形式登台，独奏、弦歌、合奏轮番上演，其中还有从新加坡赶来的琴人。

从福建赶来的杨丹霞是第一次到平阳。“我是怀着学习的态度来的。文化周算是古琴界比较盛大的活动，比赛本身也是学习的过程，可以面对面跟平时只在电视上看到的琴界前辈交流。”杨丹霞说，从前是在书本里、琴曲中了解郭楚望，这次实地来到他的故乡，是从另一个角度加深了理解，“学琴的人心里都有一个梦想，就是把这根琴脉传承下去。”

平阳与古琴的渊源也藏在城市日常里：坡南街旁曾有七弦溪，旧县志县治图上标有闻弦巷；2015年琴家刘明有来平阳收徒教琴，泠泠琴声重新响起。此后十余年，平阳古琴学会在册会员超过70人、学员200余人；2023年，平阳浙派古琴文化雅集入选省级文化雅集试点项目；2025年，浙派古琴被列入县级非遗名录。

惠民周接近尾声，传承脚步未停。11月16日至18日，吴文光楚望故里双琴曲研修班在平阳县会文谷文化艺术度假村开班，吴文光亲任主讲，研修郭楚望《泛沧浪》与《神人畅》二重奏。从惠民周的公益普及到研修班的深度研习，平阳逐步搭起从“听琴”到“学琴”的传承路径。

一条文脉

琴脉千年，继往开来

“我十几岁在音乐学院附中读书时，就开始弹奏楚望先生的《潇湘水云》。后来又打谱恢复了楚望先生的《秋鸿》《泛沧浪》等曲。这次能到楚望先生的故乡平阳，参加古琴文化惠民周，还担任‘元白杯’评审，我觉得非常荣幸。”吴文光说，郭楚望身处南宋，作品蕴含深沉的爱国激情与统一之志，“《潇湘水云》《泛沧浪》《秋鸿》都具有高远的意志，他的意愿就是希望祖国得到统一，是爱国主义的琴家代表。”

“虽说是主旨演讲，但吴老师坐在台下，我感觉自己像是在论文答辩。”11月13日上午的楚望古琴主题交流研讨会上，四川音乐学院民乐系教授、蜀派古琴传承人戴茹上台作主旨发言前，向台下的吴文光虚心请教，一番打趣让严谨的学术研讨多了几分轻松。其他专家也分别就《潇湘水云》教学、浙派古琴、《秋鸿》史料等作了交流。

“我们连续举办了两届，就是要不断强化‘楚望故里’文化品牌，把它打造成全国性的古琴盛会。吴文光老师这次题字刻石，某种意义上也是继往开来的印记——八百年前这里走出了一位古琴大师，八百年后又一位顶级大家来到这里，文脉就这样一代代传下去。”平阳县委宣传部相关负责人表示。下一步，平阳将持续深挖“楚望故里”文化富矿，以石碑地标为载体，把古琴文化资源转化为文旅发展动能，持续打响“浙派古琴平阳发源地”品牌，让千年琴脉在平阳大地传承下去。

来 源：温州日报

原标题： 《潇湘水云》奏一曲 “千年琴脉”有归处

记者 黄伟 平阳融媒记者 王晓红

本文转自：温州新闻网 66wz.com