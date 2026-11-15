温州日报 2026-11-15 09:05:17

11月9日，东高未来构网型储能项目在温州湾新区正式投产。从第一次对接厂房选址到正式生产，只用了8个多月。因订单暴涨，项目原定2GWh的产能最终扩产至4GWh，满产后年产值可达40亿元。

温州网讯 11月9日，东高未来构网型储能项目在温州湾新区正式投产。从第一次对接厂房选址到正式生产，只用了8个多月。因订单暴涨，项目原定2GWh的产能最终扩产至4GWh，满产后年产值可达40亿元。

这不只是一个新项目的落地，更是龙湾储能产业链的一次关键补链。企业全栈自研的4S构网储能技术，补上了构网控制这一核心环节，让龙湾形成“电池电芯—储能变流器—构网控制系统—系统集成”的完整储能产业链条，推动储能产业从规模制造向技术引领升级。这个刚投产的新项目，是龙湾战略性新兴产业向新聚力的最新注脚。今年以来，当地围绕优势赛道持续补链强链，前沿赛道前瞻布局，战新产业集群的轮廓愈发清晰。

新能源是当之无愧的主增长极：2026年1—9月，龙湾规上新能源产业产值达552.79亿元，同比增长39.9%，新能源已成为当地拉动工业增长的第一大战新赛道。集群平台上，新光谷聚焦激光光电和新型电池两条赛道，1—9月集聚规上核心企业218家，工业总产值超过660亿元，同比增长30%以上。链条上，龙头企业也在加码扩产。麦田能源今年6月二期工厂投产，电池包每7秒下线一台，产能持续爬坡，前8个月出口额首次突破10亿美元，持续稳居全球户用储能系统出货量第一，目前企业总投资12.31亿元、用地197亩的二期产业园续建项目正在施工。

传统制造企业向战新领域的跨界延伸，同样为产业升级注入了内生动力。温州国际云软件谷的一间展厅里，一台人形机器人精准接收指令，将料箱平稳移送至输送线上。浙江智航具身智能科技有限公司相关负责人介绍，展厅9月中旬开放以来，来访的意向客户和参观团队不断。依托具身智能技术底座，企业搭建机器人数据训练场，持续打磨工业场景作业能力，在工业制造、智慧药房、文旅服务等场景上不断发力。

这间展厅背后，是本土龙头企业跨界新赛道的尝试。8月14日，温州云软件谷发展有限公司与长江汽车电子共同出资成立浙江智航具身智能科技有限公司，注册资本5000万元，以长江汽车电子的搬运分拣方案为首个落地场景，后续向智能装配、质量检测延伸。长江汽车电子创建于1980年，从开关、面板做起，现如今业务覆盖汽车智能座舱、智能驾驶等领域，其中汽车电子电器开关和娱乐空调控制面板占国内1/3的市场份额。

“我们不太用‘转型’这个词。”长江汽车电子相关负责人说道，企业一直在汽车电子这条赛道上，很早就布局智能座舱和智能驾驶，现已有专利近900项、软著200余项。如今，企业总投资12亿元的新能源汽车电子部件制造基地一期也已进入桩基施工，达产后年总产值超50亿元，将建成新能源汽车零部件超级工厂和具身机器人训练场。

不止新能源和具身智能，更多前沿赛道今年密集落子。商业航天方面，温州首笔商业航天股权投资1.8亿元投向致航科技，企业将在龙湾建设100吨级液体火箭发动机试车台及总装厂；低空经济方面，联合飞机低空智造产业园10月13日奠基，是全市首个大型无人机整机制造基地。记者从温州湾新区新兴产业局了解到，截至10月底，当地今年已推动落地签约新兴产业项目21个，新增领军人才项目29个，赛道覆盖具身智能、商业航天、低空经济等多个领域。

面上的支撑也在增强。从全区看，龙湾今年落地超亿元产业项目26个、超10亿元项目6个，签约体量连续8个季度突破百亿元；全市4家百亿级民营单体工业企业，龙湾占两席。前三季度，温州湾新区、龙湾区地区生产总值增长6.5%，规上工业增加值增长12.2%，数字经济、新能源、新材料、智能装备战新产业增加值分别增长48.3%、31.3%、47.6%、29.3%，均高于全市平均14个百分点以上。

来 源：温州日报

原标题： 新产业：前沿赛道密集落子

记者 陈圆圆 通讯员 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com