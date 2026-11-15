泰顺：为“一人公司”入乡搭起服务体系

温州日报 2026-11-15 09:33:59

11月14日，泰顺县举办2026数字创客大会。会上启动的数字创客一体化创业发展护航行动，首次把OPC单列为一类服务对象。

温州网讯 昨天，泰顺县举办2026数字创客大会。会上启动的数字创客一体化创业发展护航行动，首次把OPC单列为一类服务对象。

大会前一天，泰顺面向全国征集的“赢在乡村”OPC创新创业大赛在滨泰OPC社区收官，47个有效项目、106人报名，多数团队只有一两人。一等奖为李妮雪的玉泥矿釉环保柴烧技艺，同台项目还涉及土壤改良、瘦肉丸连锁、AI漫剧生产等。入夜，交垟土楼的院子里两场夜话同时开场：一边是各地赶来的乡村CEO，交流整村运营的经验与教训；一边是乡村OPC社区的运营者，探讨一人公司如何在村里立足。

一人公司体量小、转身快，抗风险能力却弱，需要有人护航。护航行动由组织、宣传、统战、人社、农业农村、文广旅体、团委和泰顺农商行八家单位联手，把服务分成四块：就业培训、空间共享、政策扶持、项目孵化。培训分层开课，给OPC和AI漫剧创作者配导师陪跑；全县基地和乡村共享空间开放工位、场景、展位，支持灵活入驻；除创业补贴、创业贷款外，新增算力补贴和AI工具支持，并接入温州的OPC订单平台，定向推送灵活就业订单。

这套服务体系并非今年才有。泰顺数字创客工作按“一年作探索、两年树标杆、三年创标准”推进，今年进入第三年。

前两年数字创客在泰顺的发展势头良好，1万多名数字创客来泰留泰，13类社群入驻，4万多平方米闲置空间被盘活，建成基地17个，全市共30个，政策奖补兑现超700万元。“创标准”落到纸面，是全国首个数字创客旅居地标准、基地奖励办法，以及今年这份护航清单。

这些成绩，是一个个创客攒起来的。2023年10月，何微微在雅阳镇东安村把一间废弃农具房改成浪肆咖啡，稻田中央开一扇窗。她说这是“贩卖风景，而不是卖产品本身”。当年国庆7天来客4万多人，单店一年做到100万元。风景看腻了，复购往下掉时，她往田里拖了一艘旧木船挡雨，又陆续开出面馆、面包房、日咖夜酒，让游客从“拍完就走”变成“坐下来待一天”。今年，她的门店增至18家，从泰顺开到浙闽沿海。

章忠义因云岚牧场的一个设计项目来到泰顺，之后在柳峰上岚村做NOWhere乌有村。村里有16间客房，住客可以用工时抵房费、以技能换住宿、轮值做饭，全国20个省市的创客曾来此留驻。今年，他在司前畲族镇状元村里办起廿四田里自然学校，在稻鸭共生的田里做农耕研学，把社群流量接到农户的订单上。

林鑫在百丈镇飞云湖边开月畔咖啡，日均卖出2000多杯饮品，单日营业额最高6万元。今年，他把门店复制到筱村、罗阳、包垟，业态从咖啡露营扩到赛事配套。

在泰顺，这样的创客不止一个，方向却相近：从一家店，走向一张网。

为了把网织得更密，会上成立了理想乡村产业发展联盟，联盟由泰顺牵头，链接各地OPC社区、乡村运营机构、网络代表人士，推动区域资源对接。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺举办数字创客大会 为“一人公司”入乡搭起服务体系

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com