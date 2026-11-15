生命健康和生物产业研讨会在乐清举行
温州网讯 近日，由中国生物工程学会、ICG组委会主办的生命健康和生物产业研讨会（ICG-YQ）暨雁荡山生命健康产业发展研讨会在乐清举行。海内外行业专家、产业代表齐聚一堂，聚焦生命健康与生物产业前沿方向，推动学术资源与乐清本土特色产业深度对接。
本次研讨会邀请中国生物工程学会秘书长张宏翔、中国科学院院士杨焕明等海内外行业专家学者、国际组织负责人、企业代表和师生代表参会。作为东道主，乐清秉持“建设一所没有围墙的大学”的理念，持续打通高校、产业、人才链条，推动高校服务产业创新、产业反哺学科建设与人才培育。
当天活动上，中国生物工程学会与浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司、浙江省亚热带作物研究所与植然方适（乐清）农业科技有限公司分别签订战略合作协议；温州理工学院向浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司授予“温州理工学院实践教育基地”牌子。
在学术报告环节，来自国内外的20余名知名科学家围绕“基因组学与人类健康”“人工智能与基因组学融合”“水、环境与安全”等主题进行交流分享。专家们立足前沿视野，同时为乐清铁皮石斛、红树林等特色产业把脉问诊，为到场的科技、农业、医疗等多个领域的400余名企业家、医护人员、教职工和大学生带来新思想、新观念。
来 源：温州日报
记者 程源 乐清融媒记者 蔡甜甜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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