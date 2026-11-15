央视新闻 2026-11-15 09:44:10

当地时间11月14日，意大利个人数据保护局宣布，对美国元宇宙平台公司（Meta）旗下的Meta爱尔兰公司处以8.05亿欧元（约合人民币59亿元）罚款，原因是该公司通过安卓设备上的脸书（Facebook）应用程序，在未取得专项同意、未充分告知用户的情况下，访问意大利用户手机中存储的照片、视频及相关元数据。

当地时间11月14日，意大利个人数据保护局宣布，对美国元宇宙平台公司（Meta）旗下的Meta爱尔兰公司处以8.05亿欧元（约合人民币59亿元）罚款，原因是该公司通过安卓设备上的脸书（Facebook）应用程序，在未取得专项同意、未充分告知用户的情况下，访问意大利用户手机中存储的照片、视频及相关元数据。

意大利个人数据保护局表示，涉事功能自2023年推出，将用户手机相册中的照片和视频作为推荐发布的内容。调查发现，该功能默认开启，应用程序以一项通用授权获取相册访问权限，未就上述用途单独征求用户同意。相关行为涉及意大利约2000万安卓用户。

意大利个人数据保护局要求Meta在60天内完成整改，将该功能设为默认关闭，并以独立、明确的方式征求用户同意，清楚说明访问相册的用途及关闭方法。

来 源：央视新闻

原标题： 未经同意读取用户手机相册 意大利对Meta罚款超8亿欧元

记者 李耀洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com