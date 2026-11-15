央视新闻 2026-11-15 09:45:29

当地时间15日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，稍早前，两艘油轮在霍尔木兹海峡触碰了水雷，引发爆炸并导致火灾。革命卫队称，这两艘油轮当时存在违反相关规定行为，在关闭了导航系统和自动识别系统的情况下，试图秘密通过霍尔木兹海峡。

当地时间15日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，稍早前，两艘油轮在霍尔木兹海峡触碰了水雷，引发爆炸并导致火灾。革命卫队称，这两艘油轮当时存在违反相关规定行为，在关闭了导航系统和自动识别系统的情况下，试图秘密通过霍尔木兹海峡。

伊朗伊斯兰革命卫队海军还表示，爆炸发生后，另外两艘同样试图秘密通过该海峡的油轮在收到警告后，调转航向，返回了波斯湾海域。

来 源：央视新闻

原标题： 伊朗称霍尔木兹海峡以南2艘油轮触雷发生爆炸

记者 李健南

本文转自：温州新闻网 66wz.com