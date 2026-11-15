央视新闻 2026-11-15 09:48:55

当地时间11月14日凌晨，哥伦比亚一辆长途巴士在该国西南部乌伊拉省里韦拉附近的45号国道发生侧翻事故。总台记者获悉，事故已造成至少8人死亡、20人受伤。

当地时间11月14日凌晨，哥伦比亚一辆长途巴士在该国西南部乌伊拉省里韦拉附近的45号国道发生侧翻事故。总台记者获悉，事故已造成至少8人死亡、20人受伤。 目前，伤者已被送往附近医疗机构接受救治，事故原因仍在调查中。 来 源：央视新闻 原标题： 哥伦比亚西南部发生一起交通事故 已致8死20伤 记者 廖开迪 本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚 审核：潘涌燚 责任编辑：叶双莲 监制：张佳玮 总监制：缪磊