央视新闻 2026-11-15 09:48:55

美国太空探索技术公司重型运载火箭“星舰”的第二级飞船14日返回地球，并由发射塔机械臂“捕获”回收，完成第15次试飞。这是“星舰”飞船首次由发射塔机械臂实施“捕获”回收。

美国太空探索技术公司重型运载火箭“星舰”的第二级飞船14日返回地球，并由发射塔机械臂“捕获”回收，完成第15次试飞。这是“星舰”飞船首次由发射塔机械臂实施“捕获”回收。

“星舰”于美国中部时间13日下午从得克萨斯州发射升空，实施此次试飞。此次试飞原计划尝试助推器和飞船均返回发射场回收。但火箭一二级分离后，“超级重型”助推器未能按原计划返回发射场，而是在墨西哥湾海域受控溅落。整个试飞任务持续约22.5小时。

来 源：央视新闻

原标题： 美“星舰”飞船首次被发射塔机械臂“捕获”回收

本文转自：温州新闻网 66wz.com