央视新闻 2026-11-15 09:48:55

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔13日表示，古巴决心抵制任何外国对古巴发动军事侵略的企图，并正为此进行准备。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（资料图）

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔13日表示，古巴决心抵制任何外国对古巴发动军事侵略的企图，并正为此进行准备。

根据古巴国家主席府官网发布的消息，迪亚斯-卡内尔当天在哈瓦那省博耶罗斯市参加了国防准备活动。他表示，美国近日一再发出军事侵略威胁，促使古巴开展民众的国防准备工作，以保障“全民战争”的防御战略，加强领土防御体系各组成部分。

迪亚斯-卡内尔说，古巴要求美国政府解除对古巴封锁，停止对古巴人民的“集体惩罚”，这也是国际社会的立场。联合国大会最近就古巴提出的反对封锁决议草案进行表决时，美国政府施压试图促使一些国家改变支持古巴的投票立场，但未能动摇国际社会对古巴的支持。

迪亚斯-卡内尔重申，古巴不威胁、不侵略任何国家。那些被编造出来的借口，旨在制造有利于对古巴发动侵略的舆论导向，具有诽谤性质。古巴不对世界上任何国家的国家安全构成威胁。

来 源：央视新闻

原标题： 古巴国家主席：古巴决心抵制任何外国军事侵略企图

本文转自：温州新闻网 66wz.com