古巴国家主席：古巴决心抵制任何外国军事侵略企图
央视新闻 2026-11-15 09:48:55
古巴国家主席迪亚斯-卡内尔13日表示，古巴决心抵制任何外国对古巴发动军事侵略的企图，并正为此进行准备。
古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（资料图）
古巴国家主席迪亚斯-卡内尔13日表示，古巴决心抵制任何外国对古巴发动军事侵略的企图，并正为此进行准备。
根据古巴国家主席府官网发布的消息，迪亚斯-卡内尔当天在哈瓦那省博耶罗斯市参加了国防准备活动。他表示，美国近日一再发出军事侵略威胁，促使古巴开展民众的国防准备工作，以保障“全民战争”的防御战略，加强领土防御体系各组成部分。
迪亚斯-卡内尔说，古巴要求美国政府解除对古巴封锁，停止对古巴人民的“集体惩罚”，这也是国际社会的立场。联合国大会最近就古巴提出的反对封锁决议草案进行表决时，美国政府施压试图促使一些国家改变支持古巴的投票立场，但未能动摇国际社会对古巴的支持。
迪亚斯-卡内尔重申，古巴不威胁、不侵略任何国家。那些被编造出来的借口，旨在制造有利于对古巴发动侵略的舆论导向，具有诽谤性质。古巴不对世界上任何国家的国家安全构成威胁。
来 源：央视新闻
原标题： 古巴国家主席：古巴决心抵制任何外国军事侵略企图
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
构建“人工智能+”新生态！浙南首个“人工智能科创实验中心”在温正式启用社会11-14
-
温州农特产组团亮相省农博会！苍南矾山肉燕首日热销急补货社会11-14
-
“做中学”进课表 温州3年内要在1000余所中小学建“少年科学院”社会11-14
-
一颗网球，打出龙湾的“世界级”赛道社会11-14
-
从“建起来”到“活起来” 龙湾这个“家”两年引来4.8万人次社会11-14
-
温州“药”崛起，小因子登上大舞台社会11-14
-
文兴廊桥上游60米处发现古碇步 古人铺路建桥有条“演化链”社会11-14
-
泰顺首办OPC创新创业大赛 全国创客往山区县跑社会11-14
-
校企共建跨境出海平台 首批留学生进入园博工坊实训社会11-14
-
许嵩唱响温州奥体！龙湾票根留“流量”社会11-14